Ученые допускают, что в Атлантиде жили около 500 тыс. человек.

Подводная империя Атлантида, которую поглотили боги, была предметом споров на протяжении столетий. Теперь ученые полагают, что нашли настоящую искру, которая лежит в офнове легенды об Атлантиде.

Легендарный город, впервые описанный Платоном около 360 г. до н. э., может иметь реальную основу, поскольку исследователи обнаружили группу затопленных островов недалеко от Канарских островов, которые могут быть истинным источником древних историй о затонувшей империи, пишет Mirror.

Команда исследователей с помощью морского зонда, оснащенного высококачественными камерами и роботизированными руками, на глубину 2500 м, собрала образцы со дна океана, где, предположительно, находилась Атлантида.

Видео дня

Морской геолог Луис Сомоса из Геологической службы Испании сказал: "Это может быть источником легенды об Атлантиде. Это были острова в прошлом, и они затонули, они все еще тонут, как гласит легенда об Атлантиде".

Ученые допускают, что в Атлантиде жили около 500 тыс. человек. Они полагают, что эта "затопленная" земля была австралийской "Атлантидой", чьим обитателям удалось спастись, а затем переселиться, когда она скрылась под волнами. Территория осталась затопленной и в конечном итоге была погребена под волнами из-за приливов, что привело к образованию новых берегов напротив Тимора.

Другие новости науки

На юге Индии во время десятого этапа археологических раскопок на участке Килади в Тамилнаде, ученые нашли терракотовый трубопровод, который свидетельствует о существовании древней практики управления водными ресурсами, которая практиковалась людьми еще 2600 лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: