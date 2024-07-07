Скорость уменьшения ледников Джуно удвоилась за последнее десятилетие.

Одна из крупнейших в Северной Америке областей взаимосвязанных ледников тает вдвое быстрее, чем это было до 2010 года, что является "невероятно тревожным" признаком того, что наземный лед во многих местах может исчезнуть даже раньше, чем считалось ранее. Об этом говорится в исследовании Nature Communications, результаты которого публикует The New York Times.

По подсчетам исследователей, ледовое поле Джуно, которое раскинулось через Прибрежные горы Аляски и Британской Колумбии, теряло 1,4 кубических миль льда в год между 2010 и 2020 годами. По словам ученых, это резкое ускорение по сравнению с прошлыми десятилетиями и даже более резкое по сравнению с серединой 20-го века или ранее. В общем, ледниковое поле потеряло четверть своего объема с конца 18 века, которое было частью периода расширения ледников, известного как Малый ледниковый период.

"Поскольку общества добавляют в атмосферу все больше и больше углекислого газа, нагревающего планету, ледники во многих регионах могут пересекать переломные точки, после которых их таяние быстро ускоряется. Если мы уменьшим выбросы углерода, у нас будет больше надежды сохранить эти замечательные массы льда. Чем больше углерода мы производим, тем больше мы рискуем необратимым, полным его исчезновением", - говорит Бетан Дэвис, гляциолог из Университета Ньюкасла в Англии. Видео дня

Отмечается, что судьба льда Аляски имеет огромное значение для мира, ведь ни в одном другом регионе планеты таяние ледников, по прогнозам, больше не будет способствовать глобальному повышению уровня моря в этом веке.

Согласно прогнозам, даже если страны достигнут цели Парижского соглашения по ограничению потепления до 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными условиями, примерно половина мировых ледников, примерно 104 000 из них, может исчезнуть к 2100 году.

Таяние ледников: что известно

Украинские ученые установили неожиданную причину таяния ледников в Антарктике. Причиной очень быстрого таяния некоторых ледников в Антарктике может быть нетипичное горячее ядро в атмосфере, образующееся наложением друг на друга двух потоков теплого воздуха.

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