Известно, что наступление и отступление льда по всей Земле происходило относительно быстро, в течение тысяч лет.

Скальное образование, которое охватывает Ирландию и Шотландию, может быть редким свидетельством "снежной Земли", а именно решающего момента в истории планеты, когда земной шар был покрыт льдом, пишет The Guardian.

По данным исследований, формация Порт-Аскайг, которая состоит из слоев горных пород толщиной до 1,1 км, возможно, была сформирована между 662 и 720 миллионами лет назад во время Стуртианского оледенения. Это было первое из двух глобальных замерзаний, которые, как считается, вызвали развитие сложной жизни.

"Согласно исследованию, один участок обнаженной породы, найденный на шотландских островах Гарвеллах, является уникальным, поскольку демонстрирует переход к снежной Земле из предыдущей теплой тропической среды. На других скалах, образовавшихся в то же время, например, в Северной Америке и Намибии, этот переход отсутствует", - говорится в материале. Видео дня

Поэтому, по мнению исследователей, их находки могут быть самой полной в мире записью о снежном шаре Земли, то есть теории, которая предполагает, что океаны и поверхность суши были покрыты льдом от полюсов до экватора во время двух экстремальных похолоданий между 2,4 млрд и 580 млн лет назад.

"Эти камни зафиксировали время, когда Земля была покрыта льдом. Вся сложная многоклеточная жизнь, такая как животные, возникла в условиях глубокого замерзания, а первые свидетельства о ней появились вскоре после того, как планета оттаяла", - подчеркнул старший автор исследования, профессор кафедры наук о Земле Лондонского университета Грэм Шилдс. "Это первое исследование, которое позволяет сделать вывод, что жизнь на планете начала развиваться. Наше исследование предоставляет первые убедительные возрастные ограничения для этих шотландских и ирландских пород, подтверждая их глобальное значение", - добавил первый автор, аспирант кафедры наук о Земле Университета Калифорнии Элиас Руген.

Он подчеркнул, что в большинстве регионов мира отсутствуют слои в горных породах, которые фиксируют тропическую среду и знаменуют переходный период, ведь древние ледники соскребли и размыли находящиеся под ними породы.

"Но в Шотландии, каким-то чудом, переход можно увидеть", - заметил Руген.

По словам ученых, наступление и отступление льда по всей Земле происходило относительно быстро, в течение тысяч лет, из-за эффекта альбедо - чем больше льда, тем больше солнечного света отражается обратно в космос, и наоборот.

"Отступление льда было бы катастрофическим. Жизнь привыкла к десяткам миллионов лет глубокой заморозки. Как только мир потеплел, все живое было бы вынуждено соревноваться в гонке вооружений, чтобы приспособиться. Те, кто выжил, стали предками всех животных", - пояснил Шилдс.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, зонд NASA обнаружил новые подсказки к разгадке многолетней тайны Солнца, ведь много лет ученые не могли понять, почему внешняя атмосфера Солнца, или корона, нагревается по мере удаления от поверхности Солнца.

Также сообщалось, что ученые смогли разгадать главную тайну возникновения Стоунхенджа, который находится на юге Англии. Это открытие свидетельствует о том, что древняя Великобритания была более связана, чем считалось ранее, ведь части памятника происходят из Англии, Уэльса, а теперь и Шотландии.

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