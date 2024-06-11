Как оказалось, люди приручили лошадей только 4200 лет назад.

Новое исследование ДНК древних лошадей показало, что люди одомашнили этих животных на 1000 лет позже, чем считалось ранее. Сначала их приручили для их мяса и молока, а затем для использования лошадей в качестве транспортных средств, пишет Live Science.

Отмечается, что генетический анализ выявил дату одомашнивания современных лошадей около 2200 года до нашей эры, что заставляет исследователей переосмыслить, как лошади и люди распространялись в Центральной Европе тысячелетия назад.

"Благодаря своей выносливости на большие расстояния, способности переносить тяжелые грузы и поддержке всадников лошади помогли совершить революцию в истории человечества, позволив людям быстро распространяться по всему миру, привозить с собой еду и снаряжение, а также сражаться с оружием верхом на лошади", - отмечают в материале. Видео дня

Новый анализ 475 геномов древних лошадей опровергает идею о том, что большие конские табуны сопровождали миграцию людей через Европу тысячи лет назад. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что четкие изменения в генетике одомашненных лошадей указывают на дату около 2200 года до н.э.

Также генетическое исследование показало, что новая кровная линия, которая соответствует крови современных одомашненных лошадей, возникла около 2200 года до н.э., что хорошо совпадает с археологическими свидетельствами изображений лошадей в Месопотамии и захоронениями колесниц на Урале.

"Похоже, что первое одомашнивание было мотивировано доступом к мясу и молоку в некоторых центральноазиатских оседлых группах охотников-собирателей", - отметил соавтор исследования Людовик Орландо для Live Science.

Однако люди, которые жили на территории современного Казахстана, не использовали лошадей для передвижения.

"В отличие от них, другие группы, которые одомашнили лошадей 4200 лет назад, были заинтересованы в мобильности, поскольку их родословная лошадей расширялась, как никто другой до и после этого", - объяснил Орландо.

В то же время археозоолог из Университета Колорадо в Боулдере Уильям Тейлор, который не участвовал в исследовании, рассказал изданию, что это исследование "достаточно убедительно показывает, что хотя Ямна и другие ранние культуры западных степей могли иметь связь с дикими лошадьми, они имели мало общего с первым одомашниванием лошади". По его словам, генетическая модель нового исследования хорошо согласуется с другими прямыми доказательствами.

Пока остается загадкой, почему люди одомашнили лошадей гораздо позже других животных, таких как собаки, овцы, крупный рогатый скот и даже ослы. Однако как только они это сделали, то начали брать лошадей с собой почти везде, куда бы они ни шли.

"Эта относительно поздняя экспансия лошадей, явно была вызвана людьми, поскольку такая экспансия была беспрецедентной в нашем наборе данных, который охватывает 50 000 лет", - подытожил Орландо.

Другие исследования ученых

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"В комнате воцарилась неудобная тишина, потому что мы знали, что только что обнаружили", - отметил палеопатолог из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании Эдгард Камарос.

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