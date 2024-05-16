Надев джинсы и футболку, она была уверена, что находится достаточно далеко от соседей, чтобы никто не заметил этого.

Владелица лошадей из Нью-Мексико рассказала, как она оказалась в ситуации, которая заставила ее проявить творческий подход.

Тейлор Андерсон владеет лошадьми уже 28 лет, и в настоящее время у нее есть две лошади и мини-ослик, но на момент инцидента у нее было несколько лошадей.

Однажды она отвлеклась и забыла запереть ворота своего загона для лошадей: "Независимо от того, сколько у кого-то опыта, иногда просто случается человеческая ошибка", - сказала она Newsweek. Десять минут спустя, стоя на крыльце, Андерсон услышала грохот копыт и увидела, как ее лошади бегут к дому соседа.

Недолго думая, Андерсон побежала за ними, нечаянно пройдя мимо складской, где хранились их поводки. Добравшись до лошадей она поняла, что ей не с чем вести их обратно.

Поразмыслив, она решила использовать свой бюстгальтер как импровизированный повод, чтобы вести лошадей. Надев джинсы и футболку, она была уверена, что находится достаточно далеко от соседей, чтобы никто не заметил этого.

"Я сразу же поймала "Мани", моего 12-летнего чистокровного гонщика, потому что он зачинщик махинаций. Остальные лошади последуют за ним", - объяснила она. Когда Мани оказался "в ловушке", она начала вести его обратно, а остальные последовали за ним.

Несколько лет спустя, просматривая свой телефон, Андерсон наткнулась на видео инцидента и решила поделиться им в TikTok, где с тех пор оно набрало более 7,8 миллиона просмотров.

"Совершенно новый смысл в топе с бретельками", - пошутил комментатор Лаенса. Зритель shanoosie2 сказал: "Мэм, нам нужно, чтобы вы рассказали о бренде. Бюстгальтер, который может вести целую ЛОШАДЬ, наверняка поддержит моих девочек".

Реакция в Интернете оставила Андерсон в замешательстве: "Реакция на мое видео сделала мой день лучше. Я не могла перестать смеяться над творческими вещами, которые говорили люди", - сказала она.

Один комментарий, который особенно ей понравился, звучал так: "Импровизируй, адаптируйся, преодолевай", на что она ответила: "Девиз морских пехотинцев и скотниц".

"Нужно быть крепким как гвоздь, быстро думать, действовать нестандартно и выполнять свою работу", - объяснила она.

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