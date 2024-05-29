Порезы на черепе, возрастом более 4000 лет, говорят о том, что древние люди пытались лечить заболевание, которое есть и в наши дни.

Новое открытие археологов засвидетельствовало то, как люди боролись с раком и искали лекарства от него еще во времена древних египтян.

Группа ученых под руководством Эдгарда Камароса, палеопатолога из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании, изучала череп из Египта, возрастом примерно 4600 лет, и обнаружила признаки рака мозга и способы его лечения, пишет The New York Times.

"В комнате воцарилась неловкая тишина, потому что мы знали, что только что обнаружили", - прокомментировал открытие Камарос.

Видео дня

Ученые обнаружили порезы по краям черепа, окружающие десятки поражений, которые предыдущие исследователи связывали с метастазами от рака мозга. Форма надрезов указывала на то, что они были сделаны металлическим инструментом. Это открытие предполагает, что древние египтяне изучали рак мозга с помощью хирургического вмешательства. Если порезы были сделаны, пока человек был жив, то возможно, они пытались его вылечить.

Новое открытие не только расширяет научные знания о египетской медицине, но и может отодвинуть сроки документированных попыток человечества вылечить рак на 1000 лет.

Команда доктора Камароса также сообщила, что нашла доказательства успешного лечения травматического повреждения на другом черепе, возрастом 2600 лет.

Кейси Л. Киркпатрик, биоархеолог и научный сотрудник Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии, сказала, что новое исследование представляет первые физические доказательства возможного лечения рака древними египтянами. Киркпатрик сказал, что исследование имеет еще одно преимущество. "Это также может напомнить нам, что рак не является современной болезнью, что может помочь облегчить чувство вины у тех, кто в настоящее время страдает от рака и обеспокоен тем, какую роль их образ жизни сыграл в его развитии", - сказала она.

Вас также могут заинтересовать новости: