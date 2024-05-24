До 1960-х годов было неизвестно, издают ли киты вообще какие-то звуки.

С момента обнаружения "песен" китов почти 60 лет назад ученые пытаются расшифровать их текст. Но кашалоты не издают жутких мелодий, которые поют горбатые киты, звуков, которые стали сенсацией в 1960-х годах. Вместо этого кашалоты издают щелчки, напоминающие нечто среднее между азбукой Морзе и скрипом дверей. Об этом пишет The New York Times.

Журналист-ученый Карл Зиммер объяснил, почему возможно, что киты общаются на сложном языке.

По его словам, раньше люди на самом деле не знали, что киты вообще издают какие-то звуки.

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"На самом деле мы на него наткнулись случайно. Американские военные разрабатывали сложные микрофоны для размещения под водой. Хотели послушать российские подводные лодки... Но на Бермудах был инженер, и он начал слышать какие-то странные вещи. И он задумался, возможно, действительно ли он слушает китов", - рассказывает ученый.

По его словам, киты действительно используют полноценную речь.

"О чем они говорят, мы не знаем. Возможно, они любят рассказывать о своих путешествиях на сотни и тысячи миль. Возможно, они говорят о гигантском кальмаре, которого поймали прошлой ночью. Возможно, они сплетничают друг о друге", - рассуждает исследователь.

Он напоминает, что кашалоты - социальные животные, они имеют отношения, которые длятся десятилетиями, и они живут группами, которые состоят из тысяч китов.

"Также возможно, что они общаются друг с другом, но не на языке, каким мы его знаем. Возможно, эти звуки, которые они производят, не складываются в предложения. Там нет глагола. Нет существительного. В этом нет структуры с точки зрения того, как мы думаем о языке, но, возможно, они все равно передают информацию друг другу. Возможно, они каким-то образом выдают, кто они и к какой группе принадлежат, но это не в форме языка, как мы его представляем", - говорит Зиммер.

Он подчеркивает, что передача звуков через воду - это совсем другое дело, чем через воздух, как это делают люди.

"Кашалот может общаться с китом рядом с ним в нескольких ярдах, но он может общаться с китами за мили, сотни миль отсюда", - считает ученый.

Он предполагает, что благодаря технологии искусственного интеллекта люди смогут транскрибировать "язык" китов в текст и, возможно, откроют "больше фонетических букв в этом алфавите".

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