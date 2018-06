Стало известно о чем умолчала Apple на презентации iPhone 7 и Apple Watch 2

Компания умолчала о том, что цвет "черный оникс" будет только у двух топовых моделей iPhone 7 и 7 Plus с 128 и 256 Гб па­мя­ти (к до­са­де вла­дель­цев смарт­фо­нов с 32 Гб па­мя­ти), пишет ru.insider.pro.

За iPhone 7 "чер­ный оникс" при­дет­ся вы­ло­жить примерно 27 тыс. грн (128 Гб) или около 31 тыс. грн (256 Гб). iPhone 7 Plus обой­дет­ся, со­от­вет­ствен­но, в 32 тыс. грн и почти 36 тыс. грн

Кроме вы­со­кой цены у новых iPhone есть и дру­гая про­бле­ма - если ве­рить Apple, по­кры­тие "чер­ный оникс" склон­но к "мик­ро­ца­ра­пи­нам". Как они будут вы­гля­деть, пока невоз­мож­но ска­зать. Сна­ча­ла надо ку­пить те­ле­фон и по­поль­зо­вать­ся им в те­че­ние хотя бы несколь­ких дней. "Чер­ный оникс" - всего лишь раз­но­вид­ность обыч­но­го ано­ди­ро­ван­но­го по­кры­тия, а не за­ка­лен­ное и устой­чи­вое к ца­ра­пи­нам стек­ло Gorilla Glass.

Кроме этого, оптический зум на iPhone 7 Plus нельзя настроить. iPhone 7 Plus об­за­вел­ся двумя 12-ме­га­пик­сель­ны­ми ка­ме­ра­ми на зад­ней па­не­ли - ши­ро­ко­уголь­ной и те­ле­ско­пи­че­ской. По­след­няя имеет дву­крат­ный оп­ти­че­ский зум, поз­во­ляя при­бли­жать уда­лен­ные объ­ек­ты без по­те­ри ка­че­ства. Циф­ро­вой же зум ис­поль­зу­ет про­грамм­ное обес­пе­че­ние для уве­ли­че­ния изоб­ра­же­ния, что при­во­дит к по­те­ре ка­че­ства. Зву­чит за­ме­ча­тель­но, но есть один нюанс: до­ступ­ны толь­ко зумы 1х и 2х без про­ме­жу­точ­ных зна­че­ний. Дру­ги­ми сло­ва­ми, объ­ек­тив нель­зя на­стро­ить, к при­ме­ру, на 1,5-крат­ное при­бли­же­ние. Итак, имеем: 1х (ши­ро­кий угол), 2х (те­ле­фо­то) и 10-крат­ный циф­ро­вой зум.

iPhone 7 и 7 Plus имеют точно такие же раз­ме­ры, как iPhone 6s и 6s Plus (не учи­ты­вая "вы­пук­ло­сти" ка­ме­ры). Но ка­ким-то об­ра­зом Apple уда­лось сде­лать их легче. iPhone 7 весит 138 г про­тив 143 г у iPhone 6s, а iPhone 7 Plus легче iPhone 6s Plus на 4 г (188 про­тив 192 г).

При этом непонятное время работы от аккумулятора. Apple хва­ста­лась уве­ли­чен­ным вре­ме­нем ра­бо­ты от ак­ку­му­ля­то­ра новых смарт­фо­нов. И это прав­да - при ис­поль­зо­ва­нии для ра­бо­ты в ин­тер­не­те в сетях 3G, LTE и Wi-Fi. Но если вни­ма­тель­но изу­чить срав­ни­тель­ную таб­ли­цу, по­лу­ча­ет­ся, что для iPhone 6 Plus время раз­го­во­ров упало с 24 часов в сетях 3G до 21 часа для его но­во­го со­бра­та. iPhone 6s и 7 обес­пе­чи­ва­ют по 14 часов раз­го­во­ров в сетях 3G. В наши дни боль­шин­ство людей, ве­ро­ят­но, мень­ше го­во­рят по те­ле­фо­ну и боль­ше "сидят" в ин­тер­не­те, так что в целом из­ме­не­ния к луч­ше­му.

Также отсутствует возможность быстрой зарядки. После пе­ре­хо­да на про­цес­со­ры Qualcomm Snapdragon почти каж­дый флаг­ман на Android пред­ла­га­ет быст­рую за­ряд­ку. С ее по­мо­щью можно уско­рен­но за­ря­дить те­ле­фон и под­пи­ты­вать его в те­че­ние дня, чтобы про­длить срок служ­бы ба­та­реи. На­при­мер, Samsung Galaxy Note 7 на­би­ра­ет 40% ем­ко­сти всего за 30 минут. Apple не упо­мя­ну­ла о по­доб­ной тех­но­ло­гии. Уско­рить за­ряд­ку iPhone воз­мож­но, при­ме­нив адап­тер пи­та­ния по­вы­шен­ной мощ­но­сти (на­при­мер, 12-ватт­ное за­ряд­ное устрой­ство от iPad вме­сто 5-ватт­но­го от смарт­фо­на), но все же он за­ря­жа­ет­ся не так быст­ро, как со­вре­мен­ные флаг­ма­ны под управ­ле­ни­ем Android.

Также отсутствует возможность одновременно заряжать смартфон и слушать музыку. Чем плох iPhone без гнез­да для на­уш­ни­ков? Тем, что без бес­про­вод­ных на­уш­ни­ков нель­зя слу­шать му­зы­ку и од­но­вре­мен­но за­ря­жать его. Apple ре­ко­мен­ду­ет ис­поль­зо­вать спе­ци­аль­ную док-стан­цию для iPhone со стан­дарт­ным 3,5-мм разъ­емом для на­уш­ни­ков. Дру­гая воз­мож­ность со­хра­нить про­вод­ные на­уш­ни­ки - ку­пить чехол Smart Battery Case со встро­ен­ным разъ­емом Lightning для на­уш­ни­ков и дру­гих сов­ме­сти­мых устройств. Он под­клю­ча­ет­ся с порту Lightning iPhone 7 и 7 Plus. Но это при усло­вии, что сам чехол за­ря­жен и готов к ра­бо­те.

Бес­про­вод­ные на­уш­ни­ки AirPod могут про­из­ве­сти неболь­шую ре­во­лю­цию, если будут ра­бо­тать, как утвер­жда­ет Apple. Они по­хо­жи на обыч­ные EarPod без про­во­дов и стоят примерно 5400 грн. Про­бле­ма в одном: вряд ли по­лу­чит­ся взять их с собой на про­беж­ку. AirPod не толь­ко могут вы­ва­лить­ся на ходу, но и по­стра­дать от влаги. К сча­стью, Apple до сих пор про­да­ет Beats Powerbeats 2 - спор­тив­ные бес­про­вод­ные на­уш­ни­ки с дер­жа­те­лем, устой­чи­вые к влаге и поту.

Также на пре­зен­та­ции Apple пред­ста­ви­ла свои часы Apple Watch Series 2. Их кор­пус из белой ке­ра­ми­ки вчетверо проч­нее нержа­ве­ю­щей стали. И за это при­дет­ся за­пла­тить. Apple не озву­чи­ла цену, но на ­сай­те ком­па­нии мо­дель пред­став­ле­на в раз­де­ле Apple Watch Edition. Ранее в него по­па­да­ли толь­ко часы из на­сто­я­ще­го зо­ло­та, сто­и­мость ко­то­рых ва­рьи­ро­ва­лась от $10 до $17 тыс. Хо­ти­те Apple Watch Ceramic, тогда за них придется заплатить больше 48 тыс. грн.