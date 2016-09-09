Стало известно о чем умолчала Apple на презентации iPhone 7 и Apple Watch 2
Аpple громко презентовала 7 сентября долгожданные новинки iPhone 7 и Apple Watch 2, однако некоторые вопросы к ним все же остались.
Компания умолчала о том, что цвет "черный оникс" будет только у двух топовых моделей iPhone 7 и 7 Plus с 128 и 256 Гб памяти (к досаде владельцев смартфонов с 32 Гб памяти), пишет ru.insider.pro.
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За iPhone 7 "черный оникс" придется выложить примерно 27 тыс. грн (128 Гб) или около 31 тыс. грн (256 Гб). iPhone 7 Plus обойдется, соответственно, в 32 тыс. грн и почти 36 тыс. грн
Кроме высокой цены у новых iPhone есть и другая проблема - если верить Apple, покрытие "черный оникс" склонно к "микроцарапинам". Как они будут выглядеть, пока невозможно сказать. Сначала надо купить телефон и попользоваться им в течение хотя бы нескольких дней. "Черный оникс" - всего лишь разновидность обычного анодированного покрытия, а не закаленное и устойчивое к царапинам стекло Gorilla Glass.
Кроме этого, оптический зум на iPhone 7 Plus нельзя настроить. iPhone 7 Plus обзавелся двумя 12-мегапиксельными камерами на задней панели - широкоугольной и телескопической. Последняя имеет двукратный оптический зум, позволяя приближать удаленные объекты без потери качества. Цифровой же зум использует программное обеспечение для увеличения изображения, что приводит к потере качества. Звучит замечательно, но есть один нюанс: доступны только зумы 1х и 2х без промежуточных значений. Другими словами, объектив нельзя настроить, к примеру, на 1,5-кратное приближение. Итак, имеем: 1х (широкий угол), 2х (телефото) и 10-кратный цифровой зум.
iPhone 7 и 7 Plus имеют точно такие же размеры, как iPhone 6s и 6s Plus (не учитывая "выпуклости" камеры). Но каким-то образом Apple удалось сделать их легче. iPhone 7 весит 138 г против 143 г у iPhone 6s, а iPhone 7 Plus легче iPhone 6s Plus на 4 г (188 против 192 г).
При этом непонятное время работы от аккумулятора. Apple хвасталась увеличенным временем работы от аккумулятора новых смартфонов. И это правда - при использовании для работы в интернете в сетях 3G, LTE и Wi-Fi. Но если внимательно изучить сравнительную таблицу, получается, что для iPhone 6 Plus время разговоров упало с 24 часов в сетях 3G до 21 часа для его нового собрата. iPhone 6s и 7 обеспечивают по 14 часов разговоров в сетях 3G. В наши дни большинство людей, вероятно, меньше говорят по телефону и больше "сидят" в интернете, так что в целом изменения к лучшему.
Также отсутствует возможность быстрой зарядки. После перехода на процессоры Qualcomm Snapdragon почти каждый флагман на Android предлагает быструю зарядку. С ее помощью можно ускоренно зарядить телефон и подпитывать его в течение дня, чтобы продлить срок службы батареи. Например, Samsung Galaxy Note 7 набирает 40% емкости всего за 30 минут. Apple не упомянула о подобной технологии. Ускорить зарядку iPhone возможно, применив адаптер питания повышенной мощности (например, 12-ваттное зарядное устройство от iPad вместо 5-ваттного от смартфона), но все же он заряжается не так быстро, как современные флагманы под управлением Android.
Также отсутствует возможность одновременно заряжать смартфон и слушать музыку. Чем плох iPhone без гнезда для наушников? Тем, что без беспроводных наушников нельзя слушать музыку и одновременно заряжать его. Apple рекомендует использовать специальную док-станцию для iPhone со стандартным 3,5-мм разъемом для наушников. Другая возможность сохранить проводные наушники - купить чехол Smart Battery Case со встроенным разъемом Lightning для наушников и других совместимых устройств. Он подключается с порту Lightning iPhone 7 и 7 Plus. Но это при условии, что сам чехол заряжен и готов к работе.
Беспроводные наушники AirPod могут произвести небольшую революцию, если будут работать, как утверждает Apple. Они похожи на обычные EarPod без проводов и стоят примерно 5400 грн. Проблема в одном: вряд ли получится взять их с собой на пробежку. AirPod не только могут вывалиться на ходу, но и пострадать от влаги. К счастью, Apple до сих пор продает Beats Powerbeats 2 - спортивные беспроводные наушники с держателем, устойчивые к влаге и поту.
Также на презентации Apple представила свои часы Apple Watch Series 2. Их корпус из белой керамики вчетверо прочнее нержавеющей стали. И за это придется заплатить. Apple не озвучила цену, но на сайте компании модель представлена в разделе Apple Watch Edition. Ранее в него попадали только часы из настоящего золота, стоимость которых варьировалась от $10 до $17 тыс. Хотите Apple Watch Ceramic, тогда за них придется заплатить больше 48 тыс. грн.