Повышение зарплаты призвано соответствовать среднему показателю среди коллег.

Дженсен Хуанг, соучредитель и генеральный директор NVIDIA, одной из самых дорогих компаний мира, получил первое повышение базовой зарплаты с 2015 года на фоне роста акций техногиганта, вызванного бумом ИИ. Об этом пишет Tom’s Hardware.

Согласно документам, поданным в SEC, его базовая зарплата увеличилась до 1,5 млн долларов – это на 50% больше, чем в 2024 году. В то же время общая компенсация за 2025 год составила 49,9 миллиона долларов, включая бонусы и акции. NVIDIA также покрыла его расходы на жилье, безопасность и транспорт на 3,5 миллиона долларов.

Кроме этого, стоит отметить, что бессменный генеральный директор продолжает владеть 3,5% акций Nvidia – это примерно 94 миллиарда долларов. А значит, размер заработной платы мало влияет на состояние предпринимателя.

Видео дня

Рыночная капитализация NVIDIA за последние 10 лет выросла примерно в 280 раз, с $10,47 миллиарда в конце января 2015 года до $2,94 трлн в начале февраля 2024 года. В течение короткого времени "зеленые" даже были самой дорогой компанией в мире.

Согласно многочисленным оценкам экспертов, NVIDIA получает огромные прибыли от продаж ИИ-оборудования. На этом рынке "зеленая" компания является лидером, хотя некоторые скорее скажут монополистом.

Обозреватели называют запуск Nvidia RTX 5000-й серии худшим запуском серии видеокарт за последние 10 лет, который затмевает даже появление GeForce RTX 2000. Пользователи столкнулись со скромными поставками после запуска, фейковыми рекомендованными ценами и вводящими в заблуждение диаграммы, отражающие производительность.

Ранее эксперты предостерегли геймеров от покупки новенькой GeForce RTX 5060 Ti 8GB. Видеокарту назвали "ловушкой" для неопытных юзеров, в первую очередь в готовых сборках, куда эту версию будут ставить охотно и по завышенной цене.

Вас также могут заинтересовать новости: