Apple Watch series 2 будут сделаны из трех разных материалов, и доступны в четырех цветах

В частности, Apple Watch series 2 будут продаваться в корпусе из алюминия, стали и керамики.

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Также будут новые ремешки Hermès.

Цены: $369 за базовые модели, как на Apple Watch series 2, так и на Nike+. Первая модель, прошлогодняя, получит обновленный процессор и подешевеет на $100 - ее цена составит $269.

9 сентября откроются предзаказы на часы. Watch Os 3 выйдет 16 сентября, а Apple Watch Nike+ поступят в продажу в октябре.