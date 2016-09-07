Apple Watch series 2 будут сделаны из трех разных материалов, и доступны в четырех цветах
21:01, 07 сентября 2016Наука и IT
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Что касается офромления и материала часов, то тут тоже есть изменения. Корпусы Apple Watch series 2 будут сделаны из трех разных материалов, и будут доступны в четырех ярких цветах.
REUTERS
В частности, Apple Watch series 2 будут продаваться в корпусе из алюминия, стали и керамики.
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Также будут новые ремешки Hermès.
Цены: $369 за базовые модели, как на Apple Watch series 2, так и на Nike+. Первая модель, прошлогодняя, получит обновленный процессор и подешевеет на $100 - ее цена составит $269.
9 сентября откроются предзаказы на часы. Watch Os 3 выйдет 16 сентября, а Apple Watch Nike+ поступят в продажу в октябре.
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