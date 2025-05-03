Ведущая показалась в сдержанном черном платье, которое прекрасно подчеркивало ее фигуру.

Известная украинская ведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая ранее похвасталась "луком" за 300 тысяч гривень, на этот раз также поразила поклонников новым стильным образом. Блогерша показалась в модном платье и покорила сеть своим внешним видом.

Как известно, женщина часто демонстрирует стильные "луки", которые потом многие ее подписчики повторяют эти образы. Обычно она предпочитает сдержанные и романтические наряды, в частности, классические костюмы, платья и юбки с блузами.

Недавно знаменитость выступала в одном из украинских городов с певицей Ольгой Поляковой в рамках их тура "Взрослые девушки". Для появления на сцене Ефросинина примерила изысканный наряд, который прекрасно подчеркивал ее фигуру. Звезда выбрала для себя платье макси-длины от украинского бренда, которое сочетало в себе элегантность, сдержанность и одновременно сексуальность. Интересным акцентом этого наряда стал галстук.

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По словам Марии, ее образ вызвал настоящий фурор в сети. Подписчики засыпали ее комментариями о "луке" и спрашивали, где можно приобрести эту одежду. Сама ведущая отметила, что это платье - идеальное для нее.

"Очень много ваших реакций на это платье. Я радуюсь, потому что оно прям "мое-мое". Это стиль, в котором я чувствую себя целостно: секс, роскошь, строгость", - отметила Ефросинина.

Платье-футляр, в котором выступала блогерша, принадлежит украинскому бренду Blind. Сейчас его цена, как указано на сайте магазина, составляет 5800 гривень. Одежда шьется под заказ, в соответствии с вашими параметрами.

К слову, такое платье в силуэте футляра особое тем, что оно подчеркивает фигуру и при этом создает сдержанный элегантный образ. Его можно надеть как для работы в офисе, так и для праздничных мероприятий.

Напомним, ранее Тина Кароль наделала шума в образе за более 40 тыс. грн. Исполнительница похвасталась новым откровенным "луком" на шоу Евгения Яновича. Она пришла на шоу в изысканном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, но главной изюминкой наряда стал его необычный "верх".

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