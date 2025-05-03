По сути, это аналог Samsung DeX.

У смартфонов Samsung есть уникальная функция, которая выделяет их на фоне конкурентов. Речь про режим рабочего стола DeX. При его активации внешний дисплей превращается в интерфейс, напоминающий настольную операционную систему. Достаточно подключить клавиатуру и мышь, чтобы начать полноценную работу.

Вскоре похожий режим станет доступен и на других смартфонах на Android. Журналист портала Android Authority Мишаал Рахман показал, как выглядит предварительная версия новой функции, которую в Google разрабатывают последние несколько лет.

При активации режима на внешнем экране появляется панель задач с иконками приложений и аналогом меню "Пуск". Вверху отображается строка состояния. Пользователю доступна полноценная многозадачность: можно запускать несколько приложений, перемещать окна, изменять их размер и закреплять на экране. Также поддерживается перетаскивание контента (drag-n-drop) между разными окнами.

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Во время работы десктопного режима смартфоном можно пользоваться как обычно. В настройках системы отображаются параметры внешнего дисплея: пользователь может изменить разрешение и выбрать нужную ориентацию изображения.

Для навигации в десктопном режиме на экране появляется курсор, которым можно управлять с помощью мыши или тачпада. Более того, его можно переместить на экран смартфона и взаимодействовать с мобильным интерфейсом напрямую.

Когда функция станет частью Android, пока неизвестно. Есть шанс, что ее добавят в Android 16, а если нет, то придется ждать выхода Android 17. Также остается неясным, будет ли эта функция стандартной для всех смартфонов или ее оставят в качестве эксклюзива Pixel.

Ранее в Google подтвердили, что полноценный релиз Android 16 запланирован на июнь, а не сентябрь, как обычно. А пока установить бета-версию Android 16 могут как владельцы Pixel, так и некоторых Xiaomi, OnePlus и других брендов.

Как УНИАН уже писал, с выходом Android 16 смартфоны научатся показывать оставшуюся емкость аккумулятора, так что оценить состояние смартфона при покупке с рук станет чуточку проще.

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