Джей Ди Вэнс неоднократно выражал поддержку АдГ и считается последовательным союзником партии.

Американские чиновники обвинили Германию в "тирании" за ее решение признать ультраправую пророссийскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) правоэкстремистской.

Свое возмущение ршением Германии выразил госсекретарь США Марко Рубио. "Германия дала спецслужбам полномочия по наблюдению за оппозицией. Это не демократия - это скрытая тирания. По-настоящему экстремистской является не АдГ, которая на последних выборах заняла второе место, а смертоносная открытая миграционная политика истеблишмента, которую АдГ отвергает", - возмутился в X Рубио.

После него свое мнение по поводу решения Германии высказал и вице-президент США Джей Ди Вэнс: "АдГ - самая популярная партия Германии. (...) Теперь бюрократы пытаются ее уничтожить. (...) Запад вместе снес Берлинскую стену, но теперь она вновь построена - не Советами и не русскими, а немецким истеблишментом".

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Как отметил BILD, Джей Ди Вэнс неоднократно выражал поддержку АдГ и считается последовательным союзником партии.

Ситуация с АдГ

Вчера агентство внутренней разведки Германии признало АдГ экстремистской организацией, угрожающей демократии. Это позволит лучше контролировать партию, занявшую второе место на федеральных выборах в феврале.

В частности, статус облегчает властям использование секретных методов для наблюдения за партией, путем привлечения конфиденциальных информаторов и перехвата сообщений.

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