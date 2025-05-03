'Раздражает человек': Елена Кравец назвала пытками свою пародию на Винника пытками

Юмористка отметила, что готовилась к перформансу несколько недель, поэтому хорошо изучала певца.

Украинская юмористка и актриса Елена Кравец эмоционально высказалась о творчестве и позиции певца Олега Винника, который уехал из Украины. Звезда призналась, что пародировать певца ей было интересно.

Как поделилась Кравец в интервью проекту "Терапия Красотой", во время подготовки к перформансу, она погружалась и анализировала образ Олега Винника, просматривала его концентры, изучала мимику и движения. Юмористка отметила, что это стало для нее "эмоциональной пыткой".

"Мне нравилось погрузиться и одеть на себя одежду этого человека, разобрать на молекулы его физиогномику, артикуляцию, интонацию. Когда надо сделать пародию, то это где-то 2-3 недели жизни с персонажем. Хочется, чтобы было очень-очень похоже. Это очень много материала - ты живешь в ушах с этим человеком, все время смотришь. Я пересмотрела очень много концертов Олега Винника. Это вообще не моя музыка, и это были эмоциональные пытки такие немножко для меня, но мне нравилось", - сказала Елена.

Видео дня

В то же время Кравец назвала это "замечательным профессиональным опытом". Юмористка добавила, что некоторые черты характера Винника ее раздражают. Кроме того, она не разделяет его политических взглядов на фоне войны.

"Мне интересно было. Когда тебя раздражает человек по характеру, потому что ты не такой, и тебе не нравятся такие люди, но сыграть такого человека - это офигенный творческий и профессиональный вызов", - добавила Кравец.

Напомним, ранее Олег Винник выпустил новую песню, которую написал до войны. Ранее этот трек одиозный артист уже исполнял на своих концертах. Речь идет о композиции "Лишние слова". Это вторая песня певца за время полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: