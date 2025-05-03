У Трампа кардинально меняют подход к переговорам по Украине, - The Times

США отходят от мирных переговоров по Украине, поскольку Трампу "нужно двигаться дальше"

Представители госдепартамента США больше не будут летать по всему миру в качестве посредников на переговорах об окончании войны РФ против Украины.

Как пишет The Times, это заявление прозвучало после того, как американский презиент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс сказали, что выйдут из переговоров, есили не будет прогресса. В частности, издание отметило, что Марко Рубио, государственный секретарь США и новый советник по нацбезопасности, дал понять, что Белый дом сократит свою роль в мирных переговорах по войне в Украине.

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что "методология вклада" США в переговоры по Украине изменится, а именно - больше американцы не будут посредниками.

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"Мы, безусловно, по-прежнему привержены этому и будем помогать и делать все, что можем. Но мы не собираемся летать по всему миру по первому зову, чтобы выступать посредниками на встречах", -заявила она.

Брюс отметила, что теперь Киеву и Москве нужно представить "конкретные идеи, как эта война закончится" и встретиться напрямую.

Она добавила, что США "не снимают никаких санкций" против РФ.