Самолет вспыхнул в воздухе и упал в море.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что украинский морской дрон уничтожил российский истребитель Су-30 над Черным морем, и показали видео.

"Это первое в мире уничтожение боевого самолета морским дроном", - акцентировали в ГУР.

Отмечается, что данный исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura. Он состоялся в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где россияне прячут остатки своего Черноморского флота, добавили в разведке.

Видео дня

"Многоцелевой истребитель государства-агрессора России, чья ориентировочная стоимость составляет около 50 миллионов долларов, вспыхнул в воздухе и, в конце концов, упал в море", - заявили в ГУР.

Дрон сбил истребитель Су-30 - что сообщалось

Напомним, как писал ранее УНИАН, российский истребитель Су-30 был уничтожен с помощью безэкипажного катера, вооруженного зенитной управляемой ракетой типа Р-73.

Российские пропагандисты жаловались, что украинские дроны работали по тактике "выманил-подловил". По их информации, пилотам удалось катапультироваться, после чего "их подобрали гражданские моряки".

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