Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о чем говорил с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане и поделился впечатлениями от встречи.
Как сообщает Укринформ, Зеленский назвал разговор "лучшим из всех, что у нас когда-либо были" и выразил уверенность, что после этой встречи Трамп начал смотреть на ситуациию по-другому. Он также подчеркнул, что формат "тет-а-тет" оказался очень удачным.
"Я считаю, что с президентом Трампом у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Возможно, он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора", - заявил Зеленский.
Он также рассказал, что во время встречи поднял тему систем ПВО и получил хороший отклик.
"Я сказал Трампу о том (необходимом для Украины) количестве. Он ответил, что они будут работать над этим. Это не бесплатные вещи. И я бы хотел, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия", — заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что во время встречи Трамп высказал свою позицию по наложению дополнительных санкций против России.
"…Я поднял вопрос о санкционных шагах США. Не буду говорить детали, но то, что он мне сказал, звучит очень сильно", - заявил Зеленский.
Переговоры Трампа и Зеленского в Риме
Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Зеленский в Риме встретился с президентом США Трампом, когда оба лидера прибыли в столицу Италии для участия в похоронах Папы Римского Франциска. Они разговаривали в Базилике Святого Петра около 15 минут.
Трамп после встречи с Зеленским опубликовал длинный пост, в котором заявил, что Путин "просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому".
Издание Axios узнало, что Зеленский сказал Трампу на встрече в Ватикане. Отмечается, что украинский президента призвал американского лидера занять более жесткую позицию в отношении Путина и снова сделать приоритетом полное прекращение огня. Также Зеленский заявил, что не признает Крым российским, и, по словам источника, Трамп дал понять, что не требует от него этого.