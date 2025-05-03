Девушка говорит, что не была сторонницей того, чтобы возвращаться в завершенные отношения, но решилась на это.

Финалистка шоу "Холостяк" с Александром Тереном Анастасия Юзьвак после завершения проекта вернулась к бывшему. Об этом девушка призналась в интервью для "Okay Eva".

Еще в начале шоу в Сети ходили слухи, что Анастасия состояла в отношениях во время съемок. По словам блогера Богдана Беспалова, возлюбленным девушки был состоятельный мужчина, который якобы и финансировал ее участие в проекте и ждал ее в Лондоне после финала.

Анастасия сразу прокомментировала эти слухи, признавшись, что действительно имела отношения до шоу, но они завершились за несколько месяцев до кастинга. Только сейчас Юзьвак призналась, что действительно возобновила отношения с бывшим сразу после финала шоу.

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"Мы решили с моим бывшим сойтись. До этих отношений я всегда была против возвращения к бывшим. Но это очень трансформационные для меня отношения и я чувствую, что нам надо пройти еще какой-то период вместе. Есть что-то такое, что туда меня тянет. Будет ли это навсегда - не знаю. Я не планирую", - рассказывает Настя Юзьвак.

Также девушка впервые показала своего избранника. Возлюбленный Насти - бразилец. Он работает финансовым директором в крупной корпорации и имеет еще несколько источников дохода.

Пара познакомилась в ночном клубе и находилась в отношениях 2,5 года, прежде чем разойтись перед "Холостяком".

Напомним, что участница 13 сезона шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак, которая дошла до финала проекта, высказалась о главном герое реалити Александре "Терена" Будько. Блогерша прокомментировала хейт вокруг ветерана войны и публично стала на его защиту.

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