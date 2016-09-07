Apple представила Watch Nike+ для тех, кто ведет активный образ жизни
21:11, 07 сентября 2016Наука и IT
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Apple представила новинку в линейке своих умных часов. Прежде всего эта новинка рассчитана на пользователей, которіе предпочитают вести активній образ жизни.
REUTERS
"Мы думаем, что Apple Watch - это идеальное устройство для тех, кто ведет активный образ жизни, особенно для бегунов", еще одна модель, Apple Watch Nike+ как раз на них и рассчитана.
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Представитель Nike рассказал, что "новые часы - лучшее устройство для бегунов, оно веселое и простое в использовании".
В частности, при беге вся информация о тренировке будет отображаться на экране. А запустить ее можно будет голосом с помощью Siri. В специальном приложении можно посмотреть график своих тренировок и узнать, что ваш друг тренируется каждый день, в отличие от вас самих.
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