Артистка поделилась, что раньше ей было запрещено делать "уколы красоты" из-за проблем со здоровьем, но сейчас это позади.

Известная украинская актриса, соучредитель Студии "Квартал 95" Елена Кравец высказалась об инъекциях красоты и пластических операциях. Звезда юмористических шоу призналась, прибегала ли она к этим методам изменения своей внешности и поделилась, почему сейчас позволяет себе быть не идеальной.

В интервью YouTube-проекту "Терапия красотой" Натальи Бобок артистка поделилась, что с 18 лет ей знакома борьба с лишним весом. По ее словам, почти всю жизнь она исследовала тему принятия себя. В то же время знаменитость подчеркнула, что никогда не комплексовала из-за лишних килограммов, но стремилась быть стройнее.

"Я не комплексую из-за внешности, но с 18 лет, когда в течение двух месяцев я поправилась на 10 кг, в мою жизнь вошла борьба с лишним весом. Многим женщинам хочется быть более стройными, чем они есть", - поделилась Кравец.

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Ведущая откровенно говорит об уходе за своим лицом и отмечает, что она избегает инъекций и кислот, поскольку у нее чувствительная кожа. Вместо этого звезда предпочитает аппаратные методики и остеопатический подход. Для нее важна биомеханика тела: осанки, лица, тазового дна и даже стоп.

"Это биомеханика, ты никуда от нее не денешься. Если где-то что-то нарушено и ушло влево, то весь позвоночник будет спасать тебя и держать в балансе, но это все будет отражаться на лице. Лимфатическая система - это важно. Остеопатическая помощь себе и наблюдение за тем, ровная ли у тебя шея, не растет ли горбик, не вываливается ли живот", - отметила Елена.

В то же время артистка признается, что не занимается спортом и не нагружает свое тело, но практикует пилатес и йогу. Это, по ее словам, запускает работу суставов и лимфоузлов, не требуя силовых нагрузок. А что касается пластических операций, то пока актриса не готова лечь под нож пластического хирурга. Она не против такого метода изменения своей внешности, но сама стремится как можно дольше использовать другие методы, которые являются более безопасными и не такими радикальными.

"Просто я не там. Я понимаю, что пластическая операция для меня - это последний шаг. Когда все остеопаты, косметологи уже все. Пока можно этого не делать, я не хочу. Плюс у меня были определенные условия по здоровью. Я не могла делать инъекции, никакого вмешательства. Сейчас это все позади. Но мне страшно, честно. Мне очень не хочется не узнавать себя в зеркале. Мне кажется, что это может разрушить просто мою жизнь", - добавила экс-участница Студии "Квартал 95".

Напомним, ранее Елена Кравец высказалась о Зеленском и ответила, общается ли с ним во время войны. Артистка призналась, что пишет время от времени президенту Украины сообщениям со словами поддержки, а также раскрыла, получает ли от него ответы.

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