Эти средства будут являться вкладом американской стороны в Инвестиционный фонд восстановления.

Благодаря подписанному соглашению о недрах Украина в этом году может получить от США вдвое больший объем помощи - 30 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Укринформ.

Зеленский заявил, что США выделили 15 миллиардов долларов для Украины в 2025 году и еще 15 миллиардов на 2026 год. Однако благодаря недавно созданному Фонду инвестиций в реконструкцию Украина может получить все 30 миллиардов в этом году.

По его словам, эти 30 млрд долларов будут являться вкладом американской стороны в Инвестиционный фонд восстановления, а Украина будет выплачивать свою долю постепенно.

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"Украина вернет свою половину со временем — таково соглашение", - отметил президент.

Зеленский добавил, что благодаря соглашению о недрах американский бизнес может впервые прийти на украинский рынок. По его словам, сделка со США выгодна обеим сторонам, она дает Украине возможность защитить будущие американские инвестиции США.

"Трамп говорит мне, и это моя очень серьезная гарантия, что Украину не будут трогать русские, - мы здесь партнеры, и мы будем это защищать всеми своими силами", - сказал Зеленский, добавив, что во время разговора с американским президентом он ему напомнил, что "часть минералов – возле Покровска".

Соглашение о недрах

Напомним, 1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение о полезных испокаемых. Как отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США, при этом валютой его счета будет гривня.

Ключевыми положениями соглашения являются: полная собственность и контроль за недрами остаются за Украиной; равноправное партнерство США и Украины; национальная собственность защищена; никаких долгов.

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