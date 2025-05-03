Певица впервые заговорила о войне и выдала, что творчество якобы "вне политики".

Известная российская певица Кристина Орбакайте, которой в апреле этого года запретили въезд в Латвию из-за ее молчаливой позиции относительно войны, впервые прокомментировала это решение. Артистка выразила свое возмущение тем, что теперь она находится в "черном списке" латвийской Службы государственной безопасности и заговорила о политике.

На своей странице в Instagram исполнительница написала, что отмена ее концерта из-за запрета на пересечение латвийской границы - это якобы не просто нарушение прав артиста, но и "нарушение всех международных норм и принципов, на которых строится современный мир".

Также она в стиле многих российских исполнителей выдала фразу, что ее творчество якобы "вне политики", а она сама "не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах". Орбакайте указала, что разочарована таким решением министра внутренних дел Латвии Рихардса Козловскиса.

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"Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество - вне политики. Я всегда говорила на языке музыки, театра и искусства. Я верю, что сцена - это место, где люди находят единство, а не повод для разделения. Искусство не знает границ. Музыка - не оружие. Она лечит, она объединяет, она создает мосты там, где политики строят стены. Я глубоко разочарована, но не потеряла веру в диалог, разум и человеческие ценности. Спасибо всем, кто поддерживает меня в это время", - добавила молчунья.

Она подчеркнула, что планирует с помощью суда получить право выступить в Латвии и будет обжаловать решение латвийского министра: "Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ. Всем мира и добра".

Отметим, что с 2014 года Орбакайте внесена в украинскую базу "Миротворец" за выступления в оккупированном Крыму. С 2022 года она никак не высказывалась о войне и не называла Путина виновным в терроре в Украине.

Несмотря на то, что она покинула страну-агрессора, все равно приезжала в РФ, выступала там и появлялась на пропагандистских каналах. В частности, год назад россиянка решила поддержать оккупантов и их семьи, выделив 50 билетов на свой концерт.

Напомним, ранее в Литве призвали отменить концерт Орбакайте из-за войны в Украине. Активисты требуют, чтобы россиянка продемонстрировала свою позицию относительно войны, и тогда она сможет гастролировать по этой стране. На ситуацию вокруг шоу исполнительницы даже отреагировал премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюцкас.

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