За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 216 боевых столкновений.

Российские оккупационные войска продвинулись возле ряда населенных пунктов на востоке Украины. Об этом сообщает украинский мониторинговый проект DeepState.

Речь идет о селах Надеевка, Тарасовка, Богдановка, а также о поселках Андреевка и Шевченко в Донецкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 216 боевых столкновений.

Видео дня

Самым "горячим" направлением остается Покровское, там украинские защитники всего за сутки остановили 83 атаки россиян в районах населенных пунктов Водяное, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

Потери России в Украине: результаты ВСУ

Сообщается, что за сутки украинские ракетные войска, авиация и артиллерия поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники войск РФ, два пункта управления, две артиллерийские системы, два средства ПВО и одну станцию РЭБ.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек личного состава. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 48 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 126 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 121 единицу автомобильной и единицу специальной техники россиян.

Война в Украине: актуальное

Напомним, как сообщали в BBC, в 2024 году российская армия понесла самые большие потери за все время войны против Украины. Сообщалось, что убиты минимум 45 287 человек - почти втрое больше, чем в первый год войны и существенно больше, чем в 2023 году, когда оккупанты бились за Бахмут.

В прошлом году каждый километр захваченной украинской территории стоил России по меньшей мере 27 жизней россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: