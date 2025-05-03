На учениях солдатам запрещено запускать беспилотники над своими товарищами или использовать оборудование для глушения сигналов.

Британские войска, готовящиеся к будущему конфликту с Россией, столкнулись с неожиданным препятствием в обучении ведению войны с использованием беспилотников – жесткими правилами безопасности от Минобороны Британии.

Как сообщили Financial Times двое депутатов, присутствовавших на недавних учениях, солдатам запрещено запускать беспилотники над своими товарищами или использовать оборудование для глушения сигналов.

"Указания Министерства обороны запрещают запускать беспилотники весом более 250 г над головами людей во время учений, даже если они сидят в танке", - пишет FT.

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Как отмечает издание, военные правила Великобритании в отношении дронов требуют одобрения Управления военной авиации для любого полета дрона над людьми, вблизи зданий или вне поля зрения оператора.

"В ходе одного из учений в марте солдаты сообщили членам комитета по обороне, что им даже нужно подать несколько запросов на разрешение в Управление военной авиации, чтобы запустить дрон над танком без людей в нем", - пишет FT.

Также, по словам собеседников издания, общий регламент Великобритании по защите данных — и опасения по поводу воздействия на жителей, проживающих вблизи полигона — не позволяют солдатам практиковать радиоэлектронную борьбу, включая сбор данных сигналов для глушения беспилотников. Один из чиновников отметил, что британские солдаты даже покупают оборудование онлайн, чтобы практиковаться самостоятельно.

В то же время Минобороны Британии заявило, что знает об ограничениях на обучение радиоэлектронной борьбе, добавив, что было бы правильно "сбалансировать безопасность с необходимостью обучения".

Один из экспертов по правилам полетов военных беспилотников сказал, что проект предлагаемых изменений правил может в конечном итоге устранить некоторые ограничения, разрешив беспилотникам летать над головами солдат при условии, что они предварительно пройдут инструктаж по технике безопасности.

Война дронов

Ранее СМИ сообщали, что Британия запускает новый проект дальнего разведывательного БПЛА на замену существующему Watchkeeper WK450, который оказался астрономически дорогим и фактически непригодным к использованию.

Также сообщалось, что Украина тайно отправила в Британию своих инструкторов по беспилотникам, чтобы обучить британских военных новейшей тактике применения российских дронов.

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