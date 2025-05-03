Только с начала этого года армия оккупантов потеряла 160 тыс. человек.

В российской армии в этом году наметилась тенденция к росту потерь живой силы на фронте в Украине.

Об этом сообщила британская разведка. Там отметили, что общие потери России с февраля 2022 года составили около 950 тыс. погибших и раненых.

А за первые 4 месяца этого года РФ потеряла примерно 160 тыс. человек, отметили британские аналитики. "Если такие темпы сохранятся до конца 2025 года, это будет самым дорогим годом войны для России с точки зрения человеческих потерь", - спрогнозировали в разведке.

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В британской разведке отметили, что потери россиян в апреле остаются в среднем меньше "очень высоких ежедневных показателей", зафиксированных в конце 2024 года.

"В 2025 году Россия не смогла превратить постоянные большие потери в значительные успехи в Украине", - подытожили в разведке.

Потери РФ в Украине

Вчера журналисты раскрыли, какой ценой продвигалась РФ в Украине в 2024 году. Они указали, что наибольшие суммарные потери оккупанты понесли с сентября по ноябрь 2024 года. Журналист предположили, что реальное количество убитых с российской стороны может быть в диапазоне от 164 223 до 237 211 человек.

А недавно стало известно, что Украина впервые с начала войны начала терять больше техники, чем Россия. По соотношению потерь "железа" март 2025 года стал худшим месяцем для Украины за все время полномасштабной войны.

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