'Суд века': рэпер P. Diddy может попасть за решетку пожизненно

В середине мая стартует громкий судебный процесс над знаменитостью в федеральном суде Манхэттена.

12 мая в США начнется "суд века" над скандальным рэпером P.Diddy. Ему грозит пожизненное заключение, пишет Mirror.

Шону "Дидди" Комбзу инкриминируют создание насильственной группировки по сексуальной эксплуатации, действовавшей под прикрытием музыкальной империи. Скандального рэпера обвиняют в рэкете, торговле людьми, использовании наркотиков для контроля над жертвами и организации многочасовых секс-вечеринок.

Против P. Diddy были поданы сотни исков. Главным свидетелем по делу станет бывшая партнерша рэпера Кэсси Вентура. Ранее женщина подала гражданский иск об изнасиловании и насилии против рэпера. К делу приобщили видео, на котором Комбз жестоко избивает ее в отеле.

Видео дня

По данным СМИ, P. Diddy отклонил соглашение о признании вины. Если присяжные признают его виновным, он может провести остаток жизни за решеткой. Присяжных выберут в день начала слушаний. Суд над репепором называют самым громким процессом едва ли не века.

Что известно о скандале с P. Diddy

В этом году стало известно, что более 120 человек обвинили Комбса в развращении несовершеннолетних, сексуальном насилии и торговле людьми. Свои преступления, как отмечается в судебных исках, мужчина совершил в течение 25 лет. Впоследствии оказалось, что самой молодой жертве могло быть всего 9 лет.

Преимущественно насилие было совершено на известных "белых вечеринках" рэпера. Там свидетелями возможных преступлений, вероятно, были мировые звезды, в частности, Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит, Дженнифер Лопес и другие.

Сам P. Diddy отрицает все обвинения, он не признает себя виновным и называет все это клеветой. Звезде может грозить до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей в Бруклинской тюрьме после ареста в сентябре прошлого года.

Напомним, ранее на P. Diddy подали новый судебный иск и обвинили в попытке убийства. Вероятная жертва утверждает, что инцидент произошел в 2016 году и отмечает, что рэпер пытался сбросить ее с балкона многоэтажки.

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