Женщина подогрела слухи о том, что исполнитель сделал ей предложение.

Украинский дизайнер, которая уже более трех лет находится в отношениях с известным певцом и экс-супругом Нади Дорофеевой - Владимиром Дантесом - намекнула на помолвку с ним. Поводом для слухов стала новая фотосессия женщины, во время которой она засветила обручальное кольцо на правой руке.

Звездная пара редко делится подробностями личной жизни и нечасто публикует совместные кадры в сети. Однако на этот раз бизнесвумен намекнула на возможные изменения в их отношениях. На днях Кацурина отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 30 лет. По случаю юбилея она опубликовала серию новых кадров в своем Instagram.

Она поделилась черно-белыми снимками, на которых позировала в черной майке и коротких атласных шортах. Волосы у Даши были распущенными, а макияж - сдержанным и почти незаметным. Фото она подписала коротко: "30 лет. Discovering myself (Познаю себя - УНИАН)".

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Правда, внимание поклонников на фотографиях привлек не только образ звезды, но и интересный аксессуар, который украшал ее руку. Невозможно не заметить, что на безымянном пальце правой руки знаменитости красовалось роскошное кольцо с большим бриллиантом.

Сама Кацурина не стала раскрывать никаких подробностей, что это за кольцо, однако в комментариях фанаты предположили, что Дантес уже успел сделать предложение возлюбленной и совсем скоро украинцев ждет еще одна звездная свадьба:

"Боже, обожаю. И кольцо вау"

"Давно уже. Все молчат, не вмешиваются в личную жизнь"

"Вы просто греческая Богиня. Красавица и такая настоящая! И за внешностью глубина и характер чувствуется"

Однако сами Владимир и Даша пока не комментируют возможные изменения в своих отношениях, а лишь продолжают интриговать фанатов. К слову, они закрутили роман три года назад. Пара живет вместе, и исполнитель помогает любимой в воспитании ее детей - сына Ивана и дочери Александры.

Их отношения начались после развода певца с Дорофеевой и дизайнера с ресторатором Мишей Кацуриным. Артистка вышла замуж за бизнесмена, после чего их бывшие также объявили, что находятся в отношениях.

Напомним, ранее Дантес прошелся по украинским звездам, которые рекламируют товары, оставшиеся на рынке РФ. Возмущенный певец негативно высказался о таких коллегах из Украины. Артист сцены сравнил рекламу таких продуктов с пиаром казино, которого со временем становится все больше.

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