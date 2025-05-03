Этот город среди пустыни способен обеспечить настолько разнообразный отдых, что даже самые привередливые туристы остануться довольны.

Путешественники, ищущие уникальный городской отдых, все чаще смотрят за пределы традиционных европейских популярных мест.

Марракеш, Рейкьявик и Дубай уже пережили всплеск популярности, но теперь появляется еще одно, более неожиданное направление: Эр-Рияд, пишет The Independent. Расположенная в самом сердце Аравийского полуострова, столица Саудовской Аравии, как отметило издание, стремительно меняет свой облик.

Страна все шире открывает свои двери миру, предлагая свежий и неизведанный городской ландшафт для туристов, любящих приключения. Все это делается в рамках проекта, направленного на смену имиджа страны. И, как подчеркнуло издание, этот проект приносит дивиденды.

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Некогда известный в первую очередь как деловой центр, Эр-Рияд пережил культурный и архитектурный ренессанс.

"Саудовская Аравия - одна из самых необычных стран, которые я когда-либо посещал. За последние несколько лет там многое изменилось, и она движется в правильном направлении. Люди, которые решат посетить ее, встретят самый теплый прием и место, которое, возможно, их удивит", - поделился своим впечатлением от пребывания в стране один из туристов.

Ожидается, что к 2030 году население Эр-Рияд достигнет около 9 млн человек (средний возраст в Саудовской Аравии составляет всего 29 лет).

Город, расположенный в центре страны и окруженный пустыней, в наши дни является оживленным центром прямых бульваров и футуристических небоскребов. А в середине 17 века Эр-Рияд был всего лишь небольшим селом до того, как караваны, пересекавшие Аравийские пустыни, обосновались вдоль долины, где были доступны вода и плодородные земли.

Однако, несмотря на быструю модернизацию, исторические корни страны очень чествуются и туристы могут их отчетливо увидеть.

Как отметило издание, одно из лучших мест, чтобы почувствовать вкус исторических корней страны в буквальном смысле - это Najd Village, ресторан, который не только предлагает блюда местной кухни в традиционной обстановке, но и показывает отблеск подлинной жизни Неджда.

Посетители сидят на полу на ковриках и подушках и наслаждаются вкусным рагу, жареными во фритюре сырными самбосами и большими семейными порциями ягненка, подаваемыми с ароматным рисом кабса. Любители острых ощущений могут даже попробовать верблюжье мясо. Завершите все это чашечкой традиционного саудовского кофе с кардамоном и сладким фиником.

Еще одно место, где можно познакомиться с местной культурой - это Дирия, район на северо-западной окраине города, который, как говорят, является местом рождения Саудовской Аравии.

Исторический район Ат-Тураиф, известный своей глинобитной цитаделью, которая когда-то была сердцем первого в истории саудовского государства в середине 1700-х годов, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а близлежащая терраса Буджаири представляет собой комплекс ресторанов и бутиков, включая магазины модной одежды и предметов интерьера от местных саудовских дизайнеров.

А центральный район Эр-Рияда предлагает совершенно иной вид. Аль-Олайя, центральный деловой район города - лучшее место, чтобы увидеть Саудовскую Аравию в 21 веке, а самая захватывающая точка обзора - сверху. С высоты 300 м на вершине Королевской башни весь город предстает перед как игрушечный городок со смотровой площадки Sky Bridge.

На уровне земли и в нескольких милях от центра города, где миллионы ярких огней сменяются несколькими десятками мерцающих фонарей, лагерь в пустыне Dunes and Dates сочетает наблюдение за звездами, катание на верблюдах, сэндбординг на дюнах и восхитительный арабский пир.

Когда дело доходит до ночлега, недостатка в вариантах нет, поскольку Саудовская Аравия переживает бум новых отелей. Один из самых очаровательных и примечательных - Bab Samhan (400 фунтов стерлингов за ночь) в Дирие. Хотя он построен в традиционном стиле глинобитного кирпича, в этом месте нет ничего простого. От тенистых двориков и спален с красивыми геометрическими узорами, собственность является исключительным примером саудовского радушия и гостеприимства.

Как писал УНИАН.Туризм, ранее путешественники назвали аэропорт, где самые дорогие цены на еду и напитки. Этот аэропорт очень популярен, но цены в нем "кусаютя" и, чтобы перекусить придется выложить немаленькую сумму. Один из туристов даже рассказал, что ел там банан за 6 евро.

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