Путешественники, ищущие уникальный городской отдых, все чаще смотрят за пределы традиционных европейских популярных мест.
Марракеш, Рейкьявик и Дубай уже пережили всплеск популярности, но теперь появляется еще одно, более неожиданное направление: Эр-Рияд, пишет The Independent. Расположенная в самом сердце Аравийского полуострова, столица Саудовской Аравии, как отметило издание, стремительно меняет свой облик.
Страна все шире открывает свои двери миру, предлагая свежий и неизведанный городской ландшафт для туристов, любящих приключения. Все это делается в рамках проекта, направленного на смену имиджа страны. И, как подчеркнуло издание, этот проект приносит дивиденды.
Некогда известный в первую очередь как деловой центр, Эр-Рияд пережил культурный и архитектурный ренессанс.
"Саудовская Аравия - одна из самых необычных стран, которые я когда-либо посещал. За последние несколько лет там многое изменилось, и она движется в правильном направлении. Люди, которые решат посетить ее, встретят самый теплый прием и место, которое, возможно, их удивит", - поделился своим впечатлением от пребывания в стране один из туристов.
Ожидается, что к 2030 году население Эр-Рияд достигнет около 9 млн человек (средний возраст в Саудовской Аравии составляет всего 29 лет).
Город, расположенный в центре страны и окруженный пустыней, в наши дни является оживленным центром прямых бульваров и футуристических небоскребов. А в середине 17 века Эр-Рияд был всего лишь небольшим селом до того, как караваны, пересекавшие Аравийские пустыни, обосновались вдоль долины, где были доступны вода и плодородные земли.
Однако, несмотря на быструю модернизацию, исторические корни страны очень чествуются и туристы могут их отчетливо увидеть.
Как отметило издание, одно из лучших мест, чтобы почувствовать вкус исторических корней страны в буквальном смысле - это Najd Village, ресторан, который не только предлагает блюда местной кухни в традиционной обстановке, но и показывает отблеск подлинной жизни Неджда.
Посетители сидят на полу на ковриках и подушках и наслаждаются вкусным рагу, жареными во фритюре сырными самбосами и большими семейными порциями ягненка, подаваемыми с ароматным рисом кабса. Любители острых ощущений могут даже попробовать верблюжье мясо. Завершите все это чашечкой традиционного саудовского кофе с кардамоном и сладким фиником.
Еще одно место, где можно познакомиться с местной культурой - это Дирия, район на северо-западной окраине города, который, как говорят, является местом рождения Саудовской Аравии.
Исторический район Ат-Тураиф, известный своей глинобитной цитаделью, которая когда-то была сердцем первого в истории саудовского государства в середине 1700-х годов, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а близлежащая терраса Буджаири представляет собой комплекс ресторанов и бутиков, включая магазины модной одежды и предметов интерьера от местных саудовских дизайнеров.
А центральный район Эр-Рияда предлагает совершенно иной вид. Аль-Олайя, центральный деловой район города - лучшее место, чтобы увидеть Саудовскую Аравию в 21 веке, а самая захватывающая точка обзора - сверху. С высоты 300 м на вершине Королевской башни весь город предстает перед как игрушечный городок со смотровой площадки Sky Bridge.
На уровне земли и в нескольких милях от центра города, где миллионы ярких огней сменяются несколькими десятками мерцающих фонарей, лагерь в пустыне Dunes and Dates сочетает наблюдение за звездами, катание на верблюдах, сэндбординг на дюнах и восхитительный арабский пир.
Когда дело доходит до ночлега, недостатка в вариантах нет, поскольку Саудовская Аравия переживает бум новых отелей. Один из самых очаровательных и примечательных - Bab Samhan (400 фунтов стерлингов за ночь) в Дирие. Хотя он построен в традиционном стиле глинобитного кирпича, в этом месте нет ничего простого. От тенистых двориков и спален с красивыми геометрическими узорами, собственность является исключительным примером саудовского радушия и гостеприимства.
Как писал УНИАН.Туризм, ранее путешественники назвали аэропорт, где самые дорогие цены на еду и напитки. Этот аэропорт очень популярен, но цены в нем "кусаютя" и, чтобы перекусить придется выложить немаленькую сумму. Один из туристов даже рассказал, что ел там банан за 6 евро.