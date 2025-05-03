Отмечается, что это первый в истории боевой эпизод, когда истребитель был уничтожен с помощью вооруженного зенитными ракетами надводного дрона.

В результате атаки на российский Новороссийск в ночь на 3 мая был сбит вражеский истребитель Су-30. Как пишет Defense Express, об этом сообщают российские пропагандисты.

Сообщается, что самолет был уничтожен ориентировочно в 50 км от города с помощью безэкипажного катера, вооруженного зенитной управляемой ракетой типа Р-73.

Россияне сообщают, что украинские дроны работали по тактике "выманил-подловил". По их информации, пилотам удалось катапультироваться, после чего "их подобрали гражданские моряки".

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"Враг признал потерю своего самолета, и здесь прежде всего стоит отметить, что это первый в истории боевой эпизод, когда истребитель и вообще самолет был уничтожен с помощью вооруженного зенитными ракетами надводного дрона", - добавили в издании.

Атака на Новороссийск 3 мая - что сообщалось

Напомним, как псиал УНИАН, в ночь на 3 мая в России заявили о мощной атаке на оккупированный Крым и несколько областей РФ. В частности, взрывы гремели в Севастополе, Феодосии и Керчи.

Также сообщалось о взрывах в Новороссийске Краснодарского края:

"Прямо сейчас минимум 5 взрывов прогремели над Новороссийском. Видны вспышки в небе со стороны Чёрного моря. В городе звучит сигнал опасности БПЛА".

Еще минимум 10 взрывов взрывов прозвучали над Анапой и Витязево.

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