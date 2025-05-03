Он также сказал, что "Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая".

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложенное Владимиром Путиным трехдневное перемирие на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней.

Во время общения с журналистами президент заявил, что "не хочет играть с предложенными Путиным короткими перемириями". По его словам, модель о 30-дневном перемирии самая оптимальная, так как за несколько дней невозможно ни о чем договориться.

"Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться", - цитирует Зеленского Укринформ.

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Он также добавил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве 9 мая.

"Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно - тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, - помогать Путину никто не будет", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что Россия должна четко показать, что готова говорить о реальном прекращении огня.

"Просто вопрос в том, что они убивают вас до 7, затем 7 делают для себя комфортные два или три дня, а затем 11 числа снова атакуют нас ракетами. Я просто не вижу в этом никакого предложения", - объяснил президент.

Он также отметил, что в случае принятия решения о прекращении огня на месяц, нужно быстро решить вопрос мониторинга.

""Если есть решение на месяц, то есть в большом смысле не будет горячей войны этот месяц, будут нарушения 100%, даже не 90%. Но в общем смысле войны и того объема войны, который сейчас есть, конечно его не будет. И все понимают, что надо очень быстро решить вопрос мониторинга. Номер один - прекращение огня. И второй вопрос – смотреть, что в целом будет с фабулой окончания войны. Эти два вопроса, они точно самые актуальные", - сказал Зеленский.

Перемирие Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, Путин объявил "перемирие" по случаю 80-летия победы в "Великой отечественной войне". В частности, по решению Путина, с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. Москва угрожает Украине, что в случае отказа присоединиться к перемирию, даст "эффективный ответ".

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что это связано с необходимостью для врага подтянуть определенные силы, средства и нанести мощные удары по позициям Сил обороны Украины.

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