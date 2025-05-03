Отмечается, что эти вещи препятствуют привлечению гармонии и благополучия.

Существуют определенные вещи, которые, согласно древней практики фэншуй, способны притягивать бедность и препятствовать процветанию, передает yourtango.com.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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"Организуя пространство, мебель и элементы декора с учетом баланса энергии ци, вы можете улучшить фэншуй своего дома и привлечь в жизнь гармонию и благополучие", - говорится в публикации.

Эксперты по фэншуй Танита Оканович, Ким Джулен, Пинг Детёрс, Анджи Чо и Сюзан Ройнон назвали 11 предметов, вещей и ошибок, которые могут мешать вашему процветанию:

Сломанная техника и мебель - символизируют застой и нехватку энергии.

Захламленный вход - блокирует поступление новых возможностей.

Засохшие растения и цветы - подрывают жизненную энергию и изобилие.

Мусорные вёдра без крышек - распространяют негативную энергию.

Открытая крышка унитаза - уносит положительную энергию.

Мусор в закрытых местах - символ подавленных эмоций и нерешённых проблем.

Зеркала напротив дверей - отражают и отталкивают входящую энергию и удачу.

Мрачное или негативное искусство - саботирует покой и успех.

Вещи под кроватью - нарушают отдых и влияют на способность принимать решения.

Мебель, стоящая спиной к двери - мешает быть открытым к новому.

Отсутствие металлических элементов - снижает ясность и концентрацию.

"Если вы осознанно подходите к уборке, перестановке или наведению порядка, вы создаёте для себя условия для успеха. Но игнорируя принципы фэншуй и естественный поток энергии в доме, можно получить противоположный результат", - добавили в издании.

Напомним, ранее УНИАН назвал 10 привычек, от которых отказываются состоятельные люди, перешагнув бедность.

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