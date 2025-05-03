Несмотря на то, что решение Microsoft является браузером по умолчанию в Windows 10 и 11, до лидера в лице Google Chrome еще очень далеко.

Ситуация на глобальном рынке операционных систем не является статичной, что следует из свежего отчета StatCounter, где Windows 11 сократила отрыв от "десятки" до 10 процентов, чего не скажешь о мировом рынке браузеров, где наблюдается застой, пишет Neowin.

По итогам апреля, пятерка самых популярных настольных браузеров выглядит так:

Google Chrome — 65,03%;

Microsoft Edge — 13,29%;

Safari — 7,95%;

Mozilla Firefox — 6,14%;

Opera — 3,04%.

Как видно, Chrome остается безоговорочным лидером среди пользователей. Ближайший преследователь, Microsoft Edge, который является браузером по умолчанию в Windows 10 и 11, за год набрал всего 0.32% и похоже, навсегда застрял со своей долей рынка в 13% по всему миру.

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В некоторых странах дела у Microsoft Edge идут чуть получше, в частности в Украине, хотя доли в 19,76% по-прежнему не хватает, чтобы хотя бы приблизиться к показателю Chrome, составившему 56,82%.

На рынке мобильных браузеров на совокупную долю Chrome и Safari приходится почти 90%. При этом Chrome опережает браузер Apple с довольно большим отрывом.

Ранее специалисты PCWorld проверили скорость шести главных браузеров и определили самый быстрый. Google Chrome, ожидаемо, на первом месте, правда, он имеет один весомый недостаток, показали тесты.

Меж тем УНИАН писал о новом браузере для Windows, который обозреватели называют "заменой Chrome, которую долго ждали". Хотя и отмечается, что потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

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