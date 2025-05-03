Ситуация на глобальном рынке операционных систем не является статичной, что следует из свежего отчета StatCounter, где Windows 11 сократила отрыв от "десятки" до 10 процентов, чего не скажешь о мировом рынке браузеров, где наблюдается застой, пишет Neowin.
По итогам апреля, пятерка самых популярных настольных браузеров выглядит так:
- Google Chrome — 65,03%;
- Microsoft Edge — 13,29%;
- Safari — 7,95%;
- Mozilla Firefox — 6,14%;
- Opera — 3,04%.
Как видно, Chrome остается безоговорочным лидером среди пользователей. Ближайший преследователь, Microsoft Edge, который является браузером по умолчанию в Windows 10 и 11, за год набрал всего 0.32% и похоже, навсегда застрял со своей долей рынка в 13% по всему миру.
В некоторых странах дела у Microsoft Edge идут чуть получше, в частности в Украине, хотя доли в 19,76% по-прежнему не хватает, чтобы хотя бы приблизиться к показателю Chrome, составившему 56,82%.
На рынке мобильных браузеров на совокупную долю Chrome и Safari приходится почти 90%. При этом Chrome опережает браузер Apple с довольно большим отрывом.
Ранее специалисты PCWorld проверили скорость шести главных браузеров и определили самый быстрый. Google Chrome, ожидаемо, на первом месте, правда, он имеет один весомый недостаток, показали тесты.
Меж тем УНИАН писал о новом браузере для Windows, который обозреватели называют "заменой Chrome, которую долго ждали". Хотя и отмечается, что потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.