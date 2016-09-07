Apple презентовала новую функцию набора офисных программ iWorks
23:24, 07 сентября 2016Наука и IT
1434 0
Компания Apple презентовала новую функцию набора офисных программ iWorks.
REUTERS
Как отметили в ходе презентации, составлять презентации в Keynotes теперь можно с другими пользователями в реальном времени.
Данная особенность знакома, например, пользователям Google.Docs: каждый раз, когда кто-то редактирует документ, вы видите все изменения в реальном времени, и знаете, кто их сделал.
Читайте такжеApple представила долгожданный iPhone 7
Также, Тим Кук рассказал, как продукты Apple помогают ученикам в школах лучше усваивать знания: «Дети как никогда вовлечены в учебу».
REUTERS
В Apple очень гордятся тем, что они делают для развития образования. В частности, в компании Apple рассказали об Everyone Can Code. Данная программа позволяет детям учиться программировать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter