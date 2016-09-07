Apple презентовала новую функцию набора офисных программ iWorks

Как отметили в ходе презентации, составлять презентации в Keynotes теперь можно с другими пользователями в реальном времени.

Данная особенность знакома, например, пользователям Google.Docs: каждый раз, когда кто-то редактирует документ, вы видите все изменения в реальном времени, и знаете, кто их сделал.

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Также, Тим Кук рассказал, как продукты Apple помогают ученикам в школах лучше усваивать знания: «Дети как никогда вовлечены в учебу».

В Apple очень гордятся тем, что они делают для развития образования. В частности, в компании Apple рассказали об Everyone Can Code. Данная программа позволяет детям учиться программировать.