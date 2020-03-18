Одна из теорий Дарвина подтвердилась, ученые нашли доказательства

Предположение выдающегося английского ученого относительно процесса образования новых видов подтвердилось.

Более чем через 160 лет после того, как Чарльз Дарвин написал свою книгу "Происхождение видов", ученые доказали, что одна из его теорий оказалась правдой.

Как пишет Newsweek, группа ученых проверила, правда ли существование подвидов может быть ранним шагом к образованию новых видов. Результаты показали, что да, это возможно. Тем самым, это стало подтверждением утверждений, высказанных Дарвином в его книге за 1859 год. Опираясь на свои наблюдения, выдающийся англичанин верил, что чем больше видов входящих в род, тем больше вариаций этих видов будет.

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Вид по определению - это набор животных или растений с подобными характеристиками, которые способны спариваться между собой. К примеру, люди или Homo Sapiens тому пример. Подвиды, с другой стороны, - это популяция в пределах конкретных видов, которые могут немного отличаться и иметь свою отдельную группу для спаривания. Количество подвидов на каждый вид может сильно отличаться. К примеру, существует 45 различных подвидов лисиц, но ни одного подвида людей.

Ученые из Кембриджского университета проанализировали взаимосвязь между двумя понятиями и вычислили, как количество видов в роде и количество подвидов на каждый вид соотносится к числу различных групп животных. Лаура ван Хольстен и Роберт Фоли использовали информацию, собранную натуралистами, для определения "возраста" различных видов и подвидов, чтобы увидеть, насколько они связаны. Они заметили корреляцию между вариациями видов и подвидов. Род с большим количеством видов имеет больше видов с более широкой группой подвидов. Эта закономерность особенно четко прослеживается у млекопитающих, которые летают, таких как летучие мыши.

Для сравнения у наземных животных эта корреляция между богатством видов и подвидов тоже была положительной, но слабее. Ученые считают, что это связано с географическими препятствиями, которые наземным существам труднее преодолеть. Горный хребет или река могут создать физический барьер для животных, которые двигаются на суше, но не для тех, кто летает или плавает.

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"Мы стоим на плечах великанов. В третьем разделе книги "Происхождение видов" Дарвин писал, что линии животных с большим количеством видов должны также содержать больше "вариаций". Подвиды - это современное определение этих вариаций", - сказала Хольстен.

"Подвиды животных обычно игнорируют. Но они играют ключевую роль в долгосрочной эволюционной динамике", - пояснила она.

Она подчеркнула, что ее исследование соотношения между видами и количеством подвидов доказывает, что подвиды играют критическую роль в эволюции. И это всегда происходило. Поэтому предположение Дарвина были правильными.