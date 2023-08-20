Рассказываем, как готовится капуста квашеная быстро и без проблем.

Обычно у таких блюд, как квашеная капуста, рецепт передается из рук в руки. Однако проверенные варианты существуют и вне домашних поваренных книг.

Приготовленная квашеная капуста на зиму в рассоле является кладезем витаминов. Также она нормализует холестерин и нормализует обмен глюкозы.

Квашеная капуста - рецепт классический

Квашеная капуста в банке готовится просто и получается очень вкусной. Для того чтобы приготовить эту хрустящую закуску без рассола, достаточно взять:

Видео дня

капусту - 2,5 кг;

соль - 2 ст. л.;

морковь - 1 шт.

Капусту и морковь шинкуем на терке и добавляем специи. Перемешиваем салат руками, но не мнем, иначе не будет хрустеть! Плотно трамбуем капусту в банку и оставляем на три дня. В процессе ферментации выделится жидкость и может появиться неприятный запах, но позднее он исчезнет.

Если хотите, чтобы у вас получилась квашеная капуста с яблоками, то этот рецепт также подходит. Просто добавьте 400 г крупно нарезанных фруктов и ставьте их кваситься вместе.

Квашеная капуста - рецепт с рассолом на скорую руку

Квашеная капуста в рассоле готовится почти также, но только нужно дополнительно приготовить сам маринад для заливки. Для того, чтобы у нас получилась квашеная капуста в рассоле с медом в банке берем:

капусту - 2,5 кг;

соль - 1,5 ст. л.;

морковь - 1 шт.;

мед – 1,5 ст. л.

воду - 1 л.

Воду доводим до кипения и добавляем соль. В теплом маринаде растворяем мед и оставляем полностью остывать.

В это время шинкуем наши овощи. Затем помещаем салат в банку/банки и заливаем рассолом. Оставляем их кваситься на 48 часов. Время от времени помешиваем салат деревянной лопаткой. Хранить закуску нужно в холодильнике, а подавать лучше с ароматным маслом.

Квашеная капуста - рецепт быстрого приготовления со свеклой

Квашеная капуста с буряком также предусматривает приготовление маринада. Для салата понадобится:

капуста - 3 кг;

вода - 1 л.;

перец горошком и душистый - по 5 шт.;

уксус - 1 ст. л.;

лавровый лист - 3 шт.;

свекла - 1 кг;

соль - 2 ст. л.;

сахар - 1 ст.

Капусту крупно нарезаем так, чтоб нас получились квадратики. Примерно также измельчаем свеклу - куски не должны быть толстыми. В кипящую воду добавляем все специи (кроме уксуса) и варим около 10 минут. Затем добавляем уксус, оставляем еще на минутку и выключаем.

Салат помещаем в банку и заливаем остывшим маринадом. Через три дня он будет готов.

Ранее мы рассказывали, как готовятся помидоры квашеные.

Вас также могут заинтересовать новости: