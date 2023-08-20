Обычно у таких блюд, как квашеная капуста, рецепт передается из рук в руки. Однако проверенные варианты существуют и вне домашних поваренных книг.
Приготовленная квашеная капуста на зиму в рассоле является кладезем витаминов. Также она нормализует холестерин и нормализует обмен глюкозы.
Квашеная капуста - рецепт классический
Квашеная капуста в банке готовится просто и получается очень вкусной. Для того чтобы приготовить эту хрустящую закуску без рассола, достаточно взять:
- капусту - 2,5 кг;
- соль - 2 ст. л.;
- морковь - 1 шт.
Капусту и морковь шинкуем на терке и добавляем специи. Перемешиваем салат руками, но не мнем, иначе не будет хрустеть! Плотно трамбуем капусту в банку и оставляем на три дня. В процессе ферментации выделится жидкость и может появиться неприятный запах, но позднее он исчезнет.
Если хотите, чтобы у вас получилась квашеная капуста с яблоками, то этот рецепт также подходит. Просто добавьте 400 г крупно нарезанных фруктов и ставьте их кваситься вместе.
Квашеная капуста - рецепт с рассолом на скорую руку
Квашеная капуста в рассоле готовится почти также, но только нужно дополнительно приготовить сам маринад для заливки. Для того, чтобы у нас получилась квашеная капуста в рассоле с медом в банке берем:
- капусту - 2,5 кг;
- соль - 1,5 ст. л.;
- морковь - 1 шт.;
- мед – 1,5 ст. л.
- воду - 1 л.
Воду доводим до кипения и добавляем соль. В теплом маринаде растворяем мед и оставляем полностью остывать.
В это время шинкуем наши овощи. Затем помещаем салат в банку/банки и заливаем рассолом. Оставляем их кваситься на 48 часов. Время от времени помешиваем салат деревянной лопаткой. Хранить закуску нужно в холодильнике, а подавать лучше с ароматным маслом.
Квашеная капуста - рецепт быстрого приготовления со свеклой
Квашеная капуста с буряком также предусматривает приготовление маринада. Для салата понадобится:
- капуста - 3 кг;
- вода - 1 л.;
- перец горошком и душистый - по 5 шт.;
- уксус - 1 ст. л.;
- лавровый лист - 3 шт.;
- свекла - 1 кг;
- соль - 2 ст. л.;
- сахар - 1 ст.
Капусту крупно нарезаем так, чтоб нас получились квадратики. Примерно также измельчаем свеклу - куски не должны быть толстыми. В кипящую воду добавляем все специи (кроме уксуса) и варим около 10 минут. Затем добавляем уксус, оставляем еще на минутку и выключаем.
Салат помещаем в банку и заливаем остывшим маринадом. Через три дня он будет готов.
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