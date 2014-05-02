В Славянске проходит полномасштабная АТО: блокпосты взяты, сбиты два вертолета, есть погибшие (обновляется)

16.14 Дороги, ведущие в Славянск, перекрывают естественными преградами.

Проливной дождь, вся активность свернулась #Славянск — Александр Коц (@sashakots) 2 мая 2014

15:15 Журналист американского издания BuzzFeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова рассказали подробности своего похищения боевиками: "Нас привезли в помещение с обшарпанными стенами, как потом оказалось, это были гаражи. Забрали ремни, драгоценности, глаза не развязывали".

15:14 Железнодорожное движение через Славянск восстановлено. Сейчас шины с рельс убирают помощники машинистов и проводники. Поезда пустили в объезд - через Красный лиман.

14:46 Штаб антитеррористической операции предлагает рядовым боевикам в Славянске добровольно сдаваться в плен.

14.28Журналист американского издания BuzzFeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова, которые ранее были задержаны сепаратистами в Славянске, вышли на связь.

14:20 Силовики контролируют половину Славянска, местные боятся, что террористы отравят воду.

13:28 Местные жители блокируют продвижение бронетехники Славянск.

12:59 В Краматорске перестал ходить общественный транспорт, сообщение со Славянском прекращено.

12:58 Военные задержали четырех террористов с блокпоста, откуда сбивали вертолеты.

12:46 В Славянске террористы парализовали движение поездов. Боевики захватили пост электрической централизации.

12:17 Самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарёв сообщил, что со стороны террористов есть потери.

12:00 Главный диверсант Горловки "Абвер" отказался от принятия командования и пытается покинуть город.

11:49 В Славянске с утра 2 мая исчез журналист американского издания Buzzfeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова. Телефонной связи с ними нет. Последнее сообщение, которое получила редакция «Новости Донбасса» от Майка: «Нас схватили на блок-посту». Затем он успел сообщить, что его и Елену сепаратисты направили в захваченное здание СБУ в Славянске.

Украинские десантники в районе горки Карачун, господствующая высота перед Славянском pic.twitter.com/AAKv9CB3Va — snem (@mrsnem) May 2, 2014

11:41 В Славянске террористы пытались захватить поезд с пассажирами.

11:20 Сепаратисты в Славянске зовут жителей города прийти на главную площадь, чтобы сделать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о "помощи".

Separatist ham radio calling on people of Slavyansk to come to main square "to make a video appeal to V.V. Putin for help." #Ukraine — Simon Shuster (@shustry) May 2, 2014

10:34 Сегодня ночью под Славянском в результате обстрела боевиками вертолетов Ми-24 двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще несколько ранены, сообщили в Минобороны.

10:24 Террористы в Славянске готовятся осуществить провокацию с возможной гибелью людей, о планировании которой сообщалось вчера.

10:16 Командир российских диверсантов Игорь Стрелков (офицер Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Гиркин) с группой подчиненных идет на прорыв из Славянска. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук.

09:46 Боевики обстреляли вертолет ГСЧС, который прибыл на место с бригадой медиков для оказания помощи и эвакуации.

09:41 Военный вертолет под Славянском сбили высококвалифицированные иностранные военные специалисты. Установлено, что вертолет был сбит несколькими пусками ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс). «Указанное свидетельствует, что на территории проведения АТО действуют подготовленные, высококвалифицированные иностранные военные специалисты, а не местные мирные граждане, которые, по свидетельству российского руководства, имеют оружие, приобретенное в охотничьих магазинах», говорится в сообщении Антитеррористического центра СБУ.

09:08 Операция проходит силами подразделений МВД, Нацгвардии, ВС. На текущий момент взяты под контроль 9 блокпостов террористов в пределах города Славянска, сообщил на своей странице в Facebook Арсен Аваков.

08:57 В соцсетях появилось фото раненого пилота, которого взято в плен террористами после того, как был сбит вертолет.

08:40 По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в районах Славянская, что остаются под контролем террористов, последние проводят экстренную "экспроприацию" личного автотранспорта жителей города.

08:19 Автоматные очереди слышны с нескольких сторон. В городе подан сигнал тревоги, церкви бьют в набат. С блокпостов в небо поднимаются клубы дыма, сообщает Slavgorod.com.ua.

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По неофициальным данным, украинские военные уже отбили у боевиков телевышку на горе Карачун. О пострадавших и раненых пока информации нет.

Раненый пилот вертолета / instagram.com/sashakots