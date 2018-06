В Славянске проходит полномасштабная АТО: блокпосты взяты, сбиты два вертолета, есть погибшие (обновляется)

16.14 Дороги, ведущие в Славянск, перекрывают естественными преградами.

15:15 Журналист американского издания BuzzFeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова рассказали подробности своего похищения боевиками: "Нас привезли в помещение с обшарпанными стенами, как потом оказалось, это были гаражи. Забрали ремни, драгоценности, глаза не развязывали".

15:14 Железнодорожное движение через Славянск восстановлено. Сейчас шины с рельс убирают помощники машинистов и проводники. Поезда пустили в объезд - через Красный лиман.

14:46 Штаб антитеррористической операции предлагает рядовым боевикам в Славянске добровольно сдаваться в плен.

14.28Журналист американского издания BuzzFeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова, которые ранее были задержаны сепаратистами в Славянске, вышли на связь.

14:20 Силовики контролируют половину Славянска, местные боятся, что террористы отравят воду.

13:28 Местные жители блокируют продвижение бронетехники Славянск.

12:59 В Краматорске перестал ходить общественный транспорт, сообщение со Славянском прекращено.

12:58 Военные задержали четырех террористов с блокпоста, откуда сбивали вертолеты.

12:46 В Славянске террористы парализовали движение поездов. Боевики захватили пост электрической централизации.

12:17 Самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарёв сообщил, что со стороны террористов есть потери.

12:00 Главный диверсант Горловки "Абвер" отказался от принятия командования и пытается покинуть город.

11:49 В Славянске с утра 2 мая исчез журналист американского издания Buzzfeed Майк Джиглио и переводчик Елена Глазунова. Телефонной связи с ними нет. Последнее сообщение, которое получила редакция «Новости Донбасса» от Майка: «Нас схватили на блок-посту». Затем он успел сообщить, что его и Елену сепаратисты направили в захваченное здание СБУ в Славянске.

11:41 В Славянске террористы пытались захватить поезд с пассажирами.

11:20 Сепаратисты в Славянске зовут жителей города прийти на главную площадь, чтобы сделать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о "помощи".

Separatist ham radio calling on people of Slavyansk to come to main square "to make a video appeal to V.V. Putin for help." #Ukraine