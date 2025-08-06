Максим Гопка отметил, что урожайность овоща снизилась из-за засухи в основных областях.

В Украину пришел августа, а вместе с ним и сезон консервации томатов. Именно в этот период на рынке представлен самый большой ассортимент овоща, а цены опускаются до минимума.

В этом году ситуация не самая простая. Стоимость помидоров довольно-таки высокая. На цены повлияла задержка сбора урожая и погодные условия.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина рассказал, что урожайность снизилась из-за засухи в южных и центральных областях Украины, где обычно и выращивают томаты. При этом он указал, что перепады температуры и дожди также неблагоприятно повлияли на него.

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Согласно прогнозу эксперта, с конца августа и в начале сентября цены на томаты будут падать по мере увеличения предложения.

"Цены на помидоры для консервации могут снизиться на 15-20% от текущей стоимости в августе-сентябре, в зависимости от погоды и урожая", - подытожил Гопка.

Цены на продукты в Украине - послдение новости

Цены в Украине на овощи, фрукты и ягоды за неделю изменились. Отмечается, что снизились цены на морковь. Также растут цены на огурцы.

При этом сбор голубики достиг пика, что вынуждает продавцов и дальше снижать отпускные цены, а вот цены на чеснок растут, несмотря на старт уборки.

Также стартовал сезон персиков, но из-за неблагоприятных погодных условий урожай в Украине плохой, что отражается на ценах.

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