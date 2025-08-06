Екатерина Репяхова призналась, что не была у маммолога два года.

Жена украинского певца Виктора Павлика, предпринимательница и блогерша Екатерина Репяхова сообщила, что еще несколько лет назад у нее диагностировали фиброаденому - доброкачественную опухоль в груди.

"У меня фиброаденома. Я не была у маммолога два года. А так делать нельзя. Следует проверяться каждые полгода... Последний раз фиброаденома уменьшилась на 3 мм после грудного вскармливания... На этот раз она еще уменьшилась", - заявила она на видео, которое опубликовала в своем Instagram в stories.

Репяхова подчеркнула, что обычно регулярно проходит осмотры у врачей, так как очень переживает о будущем своего сына.

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Напомним, ранее УНИАН писал, что жена Виктора Павлика в погоне за идеалом снова легла под нож. Она объявила, что сделала еще одну пластическую операцию.

"Доводим до идеала мой подбородок. Делали липофилинг... Я такая счастливая. Хоть у меня нижняя губа не работает, но я счастливая", - заявляла она тогда.

До этого Репяхова делала ментопластику (хирургическая процедура, во время которой меняют форму подбородка путем его увеличения с помощью импланта). По словам Репяховой, она всегда мечтала об этой операции, поскольку ей никогда не нравилась форма ее подбородка.

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