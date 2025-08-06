Такое суждение появилось во времена распространения HD разрешения, говорит Гийом Брош.

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош считает, что в индустрии до сих пор сохраняется предвзятость к пошаговым RPG, несмотря на их коммерческий успех.

В интервью Automaton Гийом Брош рассказал, что даже на фоне высоких продаж и положительных отзывов, его игру и проекты вроде Persona он всё равно воспринимает как исключения из правила. По его словам, массовое признание жанра - всё ещё в будущем.

"Я мог бы говорить о предвзятости бесконечно. На мой взгляд, японские пошаговые RPG были очень популярны вплоть до эры Xbox 360. Но потом стали набирать обороты открытые миры, в том числе из-за влияния игровых медиа, и на фоне этого пошаговые игры начали казаться "не модными"".

Он добавил, что, несмотря на хорошие продажи, отношение к жанру до сих пор неоднозначное: "Честно говоря, мне кажется, что предвзятость к пошаговым RPG ещё не исчезла полностью".

Видео дня

Также Брош уточнил, что элементы вроде парирования и уклонения в Clair Obscur были добавлены не для того, чтобы перетянуть аудиторию, а исключительно как творческое решение.

Ранее создатель Expedition 33 спрогнозировал, что подобных игр станет больше из-за стоимости разработки. В будущем возможность делать AAA-проекты останется только у Rockstar, добавляет технический директор проекта.

Вас также могут заинтересовать новости: