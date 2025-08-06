При этом одновременный онлайн Stormgate не смог добраться даже до тысячи человек.

Бесплатная Stormgate добралась до релиза, ровно через год после выхода в ранний доступ. Над стратегией работает Frost Giant, студия, которую собрали бывшие разработчики Warcraft 3 и StarCraft 2. Но всё оказалось не так радужно.

В первые сутки после релиза в Steam одновременно играли лишь 986 человек, почти в пять раз меньше, чем было на старте раннего доступа в 2023 году.

Первые отзывы оказались смешанными. Люди жалуются, что Stormgate не ощущается как следующая великая RTS и вряд ли сможет заменить StarCraft 2, несмотря на громкие имена за спиной проекта.

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Критика также касаются монетизации: чтобы получить доступ ко всем героям и миссиям, нужно покупать одно из платных изданий - за 40, 50 или даже 65 долларов. Особенно это разозлило тех, кто ожидал полноценную free-to-play модель, где донат - лишь опция, а не необходимость.

Также жалуются на баги и нестабильные сервера. Разработчики утверждают, что уже запланировали ряд крупных апдейтов, о чём рассказывали ещё в июле.

Ранее мы рассказывали, что игроки закидали Battlefield 2042 негативными отзывами Steam. Теперь для запуска игры нужно лезть в BIOS.

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