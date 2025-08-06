Это соглашение может повлиять в частности на ударные возможности Украины и развитие такого класса ракетного вооружения в целом.

Европейская оборонная компания Destinus Group BV, известная как производитель ракето-дронов Ruta, используемых Украиной, приобрела швейцарскую компанию Daedalean AG - разработчика искусственного интеллекта. Сделка стоимостью 195 миллионов евро должна быть завершена до конца 2025 года.

Об этом сообщил немецкий портал Hartpunkt, подчеркнув, что интеграция технологий Daedalean имеет целью значительно усилить функциональные возможности беспилотных систем Destinus - в частности, в направлении "умных" роев ударных БПЛА, способных действовать автономно даже в условиях сильного радиоэлектронного подавления.

Компания Daedalean AG, основанная в 2016 году, специализируется на создании навигационных решений, устойчивых к потере GPS, и активно исследует искусственный интеллект в сфере авионики. В штате 150 сотрудников, из них - 13 докторов технических наук.

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До заключения сделки компания уже сотрудничала с Destinus. Их совместные разработки - основа навигационной системы для Ruta, которая, по данным Defense Express, работает независимо от GPS и имеет защиту от РЭБ.

Ruta - что известно об этом дроне

Ракето-дрон Ruta, о котором впервые стало известно в декабре 2024 года, стал новым поколением ударных БПЛА для ВСУ. Он сочетает функции ракеты и дрона, способен действовать в условиях насыщенной ПВО и имеет высокую точность. Его роевое использование - то есть координация действий десятков аппаратов - в сочетании с ИИ открывает новые горизонты для автономных операций на поле боя.

Хотя Destinus уже сотрудничала с Daedalean, приобретение компании связывают с необходимостью закрепить критические компетенции в ИИ, а также интегрировать инновации в свою продуктовую линейку. Особенно это важно для создания самостоятельных "роев" ударных дронов, которые не зависят от связи со спутниками или центрами управления.

Destinus уже имеет более 500 сотрудников и офисы в Нидерландах, Германии, Франции, Швейцарии, Великобритании, Испании и Украине. Участие в создании Ruta позиционирует ее среди ключевых партнеров Украины в новом технологическом укладе обороны.

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