Террористы в Славянске готовят кровавую провокацию, уже собирают российских журналистов - Тымчук
10:24, 02 мая 2014Политика
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Террористы в Славянске готовятся осуществить провокацию с возможной гибелью людей, о планировании которой сообщалось вчера.
Террористы в Словянську готовят провокацию / REUTERS
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук.
Цель - имитировать «зверства» украинских силовиков (о «привязке» к провокации якобы действующих в городе представителей «Правого сектора», как это планировалось вчера, пока информации нет)».
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Тымчук отметил, что российские журналисты «срочно собираются лидерами террористов в районе, пока контролируемом пророссийскими сепаратистами».
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