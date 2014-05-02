Террористы в Славянске готовят кровавую провокацию, уже собирают российских журналистов - Тымчук

10:24, 02 мая 2014
Политика
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Террористы в Славянске готовятся осуществить провокацию с возможной гибелью людей, о планировании которой сообщалось вчера.

Терористи у Словянську готують провокацію / REUTERS

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук.

Цель - имитировать «зверства» украинских силовиков (о «привязке» к провокации якобы действующих в городе представителей «Правого сектора», как это планировалось вчера, пока информации нет)».

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Тымчук отметил, что российские журналисты «срочно собираются лидерами террористов в районе, пока контролируемом пророссийскими сепаратистами».

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