По словам Орбана, уровень помощи, который предоставлялся украинцам ранее, является слишком высоким.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство собирается сократить объемы поддержки украинских беженцев. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети X.

"Когда Украина подверглась нападению, Венгрия сделала то, что должна была сделать для своего соседа. Мы оказали помощь тысячам нуждающихся и продолжаем делать это сегодня. Наша ответственность ясна: оказывать помощь, но никогда не ставить под угрозу интересы венгров. Это тот баланс, который мы должны поддерживать", - написал Орбан.

По словам премьер-министра Венгрии, уровень помощи, который предоставлялся украинцам ранее, является слишком высоким. Он заверил, что Венгрия была единственной страной, где беженцы получали такую же государственную помощь, как и венгерские граждане.

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Орбан подчеркнул, что теперь украинским беженцам стоит ожидать меньшего объема помощи. Он отметил, что "ничего бесплатного в мире не бывает".

В Венгрии выступили против плана Трампа по поддержке Украины

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не собирается участвовать в закупках оружия в США для нужд Украины, как это предложил американский лидер Дональд Трамп. Тем не менее он добавил, что никто не сделал для мира в Украине столько, сколько сделал Трамп.

Также Сийярто раскритиковал украинскую мобилизацию. Он заверил, что в стране происходит "охота на людей".

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