В некоторых местах воды по пояс, затоплены улицы и автомобили, повалены деревья, а по области начались проблемы со светом.

В Киеве, как и прогнозировали синоптики, начался сильный ливень с грозой. Осадки также сопровождаются сильным ветром.

В некоторых районах уже повалены деревья, а улицы столицы превратились в настоящие реки - ливневки не справляются с таким количеством воды.

По данным местных Telegram-каналов, в некоторых местах воды набралось уже по пояс, автомобили также затоплены по самые окна.

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В Киевской области местами выпал град. В результате непогоды уже начали фиксировать отключения электроэнергии.

Погода в Киеве - прогноз

Напомним, на сегодня в Киеве объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды.

"6 августа днем гроза, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с", - предупредили синоптики Укргидрометцентра.

Из-за непогоды в столице и области объявлен І уровень опасности, желтый.

Грозы сегодня ожидаются не только в столице, но и в других областях. В частности, в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях сегодня прогнозируют грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

По словам синоптиков, сегодня на погоду в западных, северных и большинстве центральных областей повиляет атмосферный фронт. Именно из-за него здесь пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами, а в отдельных районах градом и шквалистым ветром.

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