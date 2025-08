Всего он поймал почти миллион рыбин.

Один игрок в World of Warcraft потратил 14 тысяч часов на рыбалку. Его ник Neuport и в мире WoW его знают как одного из величайших виртуальных рыбаков за всю историю MMORPG. За всё это время он поймал около 944 тысяч рыбин.

Как Neuport рассказал GamesRadar, он играет с самых ранних времён. В Vanilla-версии, будучи студентом без лишних денег, он не мог позволить себе апгрейд компьютера, в больших городах игра превращалась в слайд-шоу. Поэтому он просто стоял у водоёма и рыбачил.

Позже он понял, что не обладает ни временем для PvE, ни скиллом для PvP, но зато может стать величайшим рыбаком в WoW: "Если меня спросят, за что я люблю рыбалку, - это её медленный ритм. Он даёт время подумать, вспомнить прошлое и спланировать будущее. А ещё - отличный повод выпить. И много".

Neuport носит титул Salty, который выдаётся за выполнение всех рыболовных достижений. Он получил его в день выхода Wrath of the Lich King, 13 ноября 2008-го, как только это стало возможно. Его друг-маг телепортировал его в Даларан, обойдя требование на полёты.

Neuport создал нечто вроде "музея рыбалки" прямо в банке персонажа. Специальные предметы, маунты, питомцы, даже старые снасти и экипировка. Он записывал видеотуры по своим запасам ещё в 2009 и 2012 годах, а новую версию до сих пор не выпустил. Всё хранится в таблице с сотнями строк.

Сейчас его цель - достижение One That Didn’t Get Away, где нужно поймать самых редких рыб. Ему не хватает всего одного экземпляра - 52-фунтового Redgill. И самое обидное, что он уже ловил её в 2010 году, но тогда система не отслеживала каждую рыбу.

Потом он решил собрать всех редких рыб заново, и снова не смог поймать конкретно этого Redgill. За последние 7 лет он сделал больше 50 тысяч забросов, даже обращался в поддержку Blizzard, думая, что рыба багнута:

"Эта одна рыба - причина, по которой я до сих пор играю. Я не могу выпустить новый тур по музею, пока не поймаю её. День, когда я её выловлю, станет концом целой эпохи".

Neuport почти не рыбачит в реальной жизни, но, по его словам, в Stardew Valley он тоже сошёл с ума по рыбе: "Есть тонкая грань между рыбалкой и просто стоянием у берега. Я просто выбрал нажимать кнопки, чтобы ловить рыбу".

