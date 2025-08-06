Премьер заявила, что пострадавшие от боевых действий не должны сталкиваться с бюрократическими препятствиями.

Граждане, которые пострадали от обстрелов, смогут бесплатно восстановить водительские документы. Об этом на своей странице сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня Правительство приняло решение, которое позволяет бесплатно восстанавливать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ", - заявила государственный деятель.

Она отметила, что пострадавшие от боевых действий не должны сталкиваться с бюрократическими препятствиями. В свою очередь, государство должно быть чувствительным к потребностям людей, которые потеряли документы, имущество или жилье.

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Штрафы для водителей в Украине - главные новости

В Украине решили увеличить штрафы за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью. Как сообщалось, штрафы хотят увеличить до 300 необлагаемых минимумов, то есть - до 5100 гривень.

Также напомним, что в этом году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает внести общие изменения в систему штрафов для водителей. Речь идет, в частности, об отмене нормы о разрешенном превышении скорости менее чем на 20 км/ч. Авторы инициативы предлагают установить градацию штрафов, которая будет зависеть от того, насколько была превышена разрешенная скорость.

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