Спецпредставитель США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают росСМИ.
"Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы государства", - говорится в сообщении пропагандистского издания "РИА Новости".
В то же время как пишет CNN, перед визитом Уиткоффа в Москву Трамп сомневался в готовности Путина остановить войну в Украине и, скорее всего, боится стать "обманутым лидером".
Однако за день до встречи спецпредставителя США с президентом РФ Трамп заявил, что подождет до завершения переговоров, чтобы решить, вводить ли новые санкции против РФ.
"Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что будет. Мы примем решение в тот момент", - подчеркнул он.
Также за день до визита Виткоффа Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новые санкции против РФ. По словам украинского лидера, эти санкции могут "значительно изменить" российскую экономику.
В свою очередь, как подчеркнули в CNN, президент США все больше теряет терпение из-за сопротивления России его мирным усилиям и называет воздушные атаки на Украину "отвратительными", обвиняя Путина в том, что он "рассказывает глупости" во время их телефонных разговоров.
Политика Трампа в отношении РФ - последние новости
Напомним, президент США заявил, что дает России 10-12 дней на достижение договоренности о прекращении огня в Украине - иначе США введут жесткие торговые пошлины и вторичные санкции против стран, которые продолжают покупать российскую нефть.
Известно, что ранее Трамп давал России 50 дней на это, однако сократил срок из-за своего глубокого разочарования отсутствием прогресса и реакцией Кремля. Поэтому последний день действия ультиматума истекает 8 августа.
В то же время в Associated Press писали, что "дедлайн" Трампа для Кремля может пройти тихо и без последствий. По словам журналистов, сам президент США не уверен, что санкции сработают.
Также высокопоставленные американские чиновники предупредили, что США могут выйти из конфликта, если мирные переговоры не увенчаются успехом.