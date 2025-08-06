Пока детали встречи неизвестны.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщают росСМИ.

"Путин принимает в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа, сообщили в пресс-службе главы государства", - говорится в сообщении пропагандистского издания "РИА Новости".

В то же время как пишет CNN, перед визитом Уиткоффа в Москву Трамп сомневался в готовности Путина остановить войну в Украине и, скорее всего, боится стать "обманутым лидером".

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Однако за день до встречи спецпредставителя США с президентом РФ Трамп заявил, что подождет до завершения переговоров, чтобы решить, вводить ли новые санкции против РФ.

"Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что будет. Мы примем решение в тот момент", - подчеркнул он.

Также за день до визита Виткоффа Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новые санкции против РФ. По словам украинского лидера, эти санкции могут "значительно изменить" российскую экономику.

В свою очередь, как подчеркнули в CNN, президент США все больше теряет терпение из-за сопротивления России его мирным усилиям и называет воздушные атаки на Украину "отвратительными", обвиняя Путина в том, что он "рассказывает глупости" во время их телефонных разговоров.

Политика Трампа в отношении РФ - последние новости

Напомним, президент США заявил, что дает России 10-12 дней на достижение договоренности о прекращении огня в Украине - иначе США введут жесткие торговые пошлины и вторичные санкции против стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

Известно, что ранее Трамп давал России 50 дней на это, однако сократил срок из-за своего глубокого разочарования отсутствием прогресса и реакцией Кремля. Поэтому последний день действия ультиматума истекает 8 августа.

В то же время в Associated Press писали, что "дедлайн" Трампа для Кремля может пройти тихо и без последствий. По словам журналистов, сам президент США не уверен, что санкции сработают.

Также высокопоставленные американские чиновники предупредили, что США могут выйти из конфликта, если мирные переговоры не увенчаются успехом.

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