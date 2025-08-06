Украинцы не могут быстро выучить язык страны-пребывания.

Около 70% украинцев с высшим образованием работают на низкоквалифицированных работах в странах Европе.

Об этом глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник сказал в эфире телеканала "Новости.Live".

"Если говорить откровенно, львиная доля украинцев работает все же в сфере обычного физического труда, не квалифицированного труда. И это связано именно с тем, что не могут быстро выучить язык в стране пребывания наши сограждане. Не могут быстро нострифицировать дипломы. Не могут набраться тех компетенций, в которых нуждаются в стране пребывания", - отметил Воскобойник.

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В то же время, по его словам, украинцы за рубежом, которые учат язык, социализируются и достаточно быстро могут адаптироваться и начать работать.

"Самое главное, что 70% из украинцев, которые оказались в странах Европы, - это люди с высшим образованием. Это в действительности было шоком для всех, без исключения стран, которые принимали украинцев", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, обращая внимание на украинцев, которые находятся в Германии, 39% из них трудоустроились. Эти люди работают официально и знают немецкий язык. Они имеют достаточную квалификацию.

Украинцы за рубежом - последние новости

В конце июля посол Украины в Польше Василий Боднар выразил убеждение, что 70% от тех украинцев, которые выехали не добровольно, вернутся в Украину, если прекратится война.

По данным последнего исследования, страны ЕС получают выгоды от участия украинцев в своих экономиках, в то же время Украина сталкивается с рисками, связанными с потерей человеческого капитала.

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