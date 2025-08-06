Ранее Ярослав Грубич подчеркивал, что не считает себя героем.

Сын известного украинского телеведущего Константина Грубича, оператор и режиссер Ярослав Грубич, который пополнил ряды ВСУ и потерял руку на фронте, поделился новыми фото в Instagram и заявил о планах на будущее.

"Еще раз искренне благодарю за каждые слова поддержки. Мы выжили, понимая, что это чудо и фарт. Потому планов на будущее много", - написал боец в подписи к фото.

До этого Ярослав подчеркивал, что не считает себя "героем", как многие его называют: "Подвигов великих не имею. Но рад, что моя история многих вдохновила. Переживаю за раненых собратьев, скорблю по погибшим друзьям".

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"Борьба не заканчивается тогда, когда мы устали, она заканчивается тогда, когда мы победили", - также писал он.

Напомним. ранее УНИАН писал, что сын известного телеведущего Ярослав Грубич потерял руку на войне.

"Недавно вписал второй день рождения/выжил… Левой рукой учишься быстро, если есть желание. Но уже обещают, как сказали "новую сексуальную ручку". А, может, я плохо услышал, потому что слух потерял на некоторое время, сами понимаете, - делился боец. - Дополнительно - реанимации, уколы, наркозы…".

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