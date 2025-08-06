Эксперты считают, что РФ будет вытеснять западное присутствие и влияние в Африке любым возможным способом.

Россия и США соревнуются за влияние в Западной Африке, где Москва улучшила свои партнерские отношения и хочет их расширить. Об этом говорится в докладе аналитического центра Critical Threats Project при American Enterprise Institute (AEI), передает Newsweek.

"Россия укрепила партнерские отношения с Альянсом государств Сахеля (AES) Мали, Нигера и Буркина-Фасо, а сейчас стремится получить доступ к атлантическому порту в прибрежной стране Того, чтобы помочь своей логистической сети с ее союзниками, не имеющими выхода к морю", - говорится в анализе.

В то же время усиление влияния России в Того угрожает партнерству США с этой страной, которая хочет заключить соглашения как с Москвой, так и с Вашингтоном.

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"Россия является очень оппортунистическим игроком и будет вытеснять западное присутствие и влияние любым возможным способом", - отметил руководитель африканской группы Critical Threats Project Лиам Карр.

В свою очередь представитель Госдепартамента США в комментарии для Newsweek сказал:

"Мы обеспокоены тем, что безрассудные и эксплуататорские действия России в Сахеле нанесли ущерб гражданскому населению и усилили местные недовольства, что способствует вербовке террористов. Мы призываем все страны избегать соглашений с оборонным сектором России".

В издании отметили, что в случае завершения войны в Украине, к которому стремится администрация Трампа, Москва может отправить свои войска в Западную Африку, чтобы укрепить там свое присутствие.

"Если завтра в Украине наступит мир, России придется демобилизовать сотни тысяч военных, и вернуть их домой, что вероятно, не будет самым простым решением для Кремля", - считает Карр.

В Newsweek отметили, что количество случаев насилия и преступлений среди российских солдат, вернувшихся домой с войны в Украине, резко возросло.

"Самым простым вариантом для них было бы развернуть больше этих сил в Африке. Это дало бы России больше возможностей сосредоточиться на Африке", - добавил Карр.

Поэтому РФ имеет преимущество над США в этом регионе, если учитывать американские законы, которые ограничивают оборонную помощь государствам Сахеля с плохой репутацией в сфере демократии и прав человека.

В Госдепартаменте США отметили, что Вашингтон сотрудничает со странами Сахеля и прибрежными странами Западной Африки, применяя "прагматичный подход, ориентированный на продвижение наших приоритетов во внешней политике".

"Соединенные Штаты будут продолжать стратегически сотрудничать с правительствами региона в борьбе с терроризмом, что способствует продвижению американских интересов", - говорится в заявлении для Newsweek.

По словам Карра, в Мали, Буркина-Фасо и Нигере российское присутствие является более прочным, чем американское, тогда как на побережье Западной Африки США являются партнерами этих стран гораздо дольше.

"Эти страны будут стремиться найти баланс между двумя сторонами и получить лучшие условия", - заверил он.

США и Россия - последние новости

Ранее издание CNN писало, что вторжение России в Украину теперь окончательно стало "войной Трампа". Несмотря на то, что американский лидер говорил, что это "война Байдена", его последние решения указывают, что она все же становится "войной Трампа".

"Он увидел, что Путин не хочет мира. Он увидел, что Украине срочно нужно оружие, и он попытался помочь, пусть и не слишком убедительно. Он сделал примечательный выбор, ответив на обычно игнорируемые заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева о ядерном оружии более серьезными ядерными угрозами о размещении американских атомных подводных лодок ближе к России", - подчеркнули в материале.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление Трампа о готовности США к ядерной войне. По его словам, в данном случае речь идет о "сложных и чувствительных субстанциях", и эта тема "многими воспринимается эмоционально".

"В ядерной войне не может быть победителя. Это основной постулат, из которого мы исходим. Мы не считаем, что речь идет о какой-то эскалации", - заверил Песков.

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